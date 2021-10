Eintrag ins Goldene Buch

Griechischer Außenminister Nikos Dendias besucht Restaurant „filios“ in Baden-Baden

Auf die Rockstars folgt ein Politiker: In Baden-Baden hat sich der griechische Außenminister Nikos Dendias in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Er war zur Eröffnung des griechischen Restaurants „filios“ an die Oos gekommen.