Das steckt hinter den größten Baden-Badener Facebook-Gruppen

Ein Plausch am Gartenzaun oder ein spontanes Treffen in der Stadt, beides ist in der aktuellen Zeit kaum möglich. Der Austausch mit dem Nachbarn oder der Stadtfunk bleiben dabei auf der Strecke.

Viele Baden-Badener nutzen gerade jetzt die sozialen Netzwerke, um auf dem Laufenden zu bleiben. Aber auch vor der Pandemie gab es schon regen Austausch auf Facebook.

Dabei haben die Baden-Badener eine breite Auswahl von Gruppen. Manche beschäftigen sich mit der Historie der Stadt, andere mit aktuellen Geschehnissen und wieder andere sind reine Verkaufsgruppen.