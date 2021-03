Michael Teipel ist zutiefst bestürzt. „Das ist etwas Anderes als nur Sachbeschädigung. Das ist eine andere Dimension“, sagt der Katholische Dekan, der auch Pfarrer der Baden-Badener Gemeinde St. Bernhard ist, als er am Donnerstagmorgen den Tatort an der gleichnamigen Kirche in der Weststadt besucht.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zuvor einen brennbaren Gegenstand durch ein eingeschlagenes Fenster einer Seitentür in den Raum unter dem Treppenaufgang der Kirche geworfen. Durch den Brandsatz entwickelte sich starker Rauch, der sich bis in das Kirchenschiff ausbreitete. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Neben dem Brandanschlag haben die Täter an die Seitenwand der Kirche ein etwa zwei mal zwei Meter großes Zeichen geschmiert, das einen jüdischen Davidstern oder ein Pentagramm, unter anderem das Symbol von Satanisten, darstellen könnte. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden, der Kriminalpolizei und des Staatsschutzes haben die Ermittlungen aufgenommen.