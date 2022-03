Große Leidenschaft für die Ukraine: mehr als 1.000 Menschen bei Demo in Baden-Baden

Mehr als 1.000 Personen haben bei einer Friedenskundgebung in Baden-Baden am Sonntag offen ihre Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung gezeigt.

Zwei Dinge bildete die Friedenkundgebung auf dem Augustaplatz ganz deutlich ab: Die Leidenschaft pro Ukraine ist sehr groß. Der Raum auf dem inzwischen zum beliebten Versammlungsbereich mutierten Areal ist dagegen viel zu eng.

Deutsche, Ukrainer aber auch Russen griffen gestern zum Mikro, standen Schulter an Schulter im Publikum. Die Transparente, die in der deutlich mehr als 1.000 Personen zählenden Menge in die Höhe gehalten wurden, waren von klarer Sprache.

Von „Stop Putin – stop war“ über bunte „Peace“-Schilder bis hin zur Erinnerung daran, dass MIR auf Russisch Frieden bedeutet, war darauf zu lesen.

Krieg in der Ukraine: eindringliche Reden

Auch die Wortbeiträge waren eindringlich, die Botschaft unüberhörbar deutlich. „Die Merkeljahre waren keine guten Jahre für Europa“, betonte etwa Oliver Ehret von Pulse of Europe. Viel sei in dieser Zeit geschehen, doch hierzulande habe es keine Wirkung gehabt. „Wir Deutschen haben es einfach ausgesessen.“

Die schnelle Aufnahme der Ukraine in westliche Bündnisse sei keine gute Idee und werde auch die Probleme nicht lösen, appellierte er vielmehr an den Zusammenhalt der Europäer. „Putin braucht einen starken Verhandlungspartner. Er will uns Angst machen“, er werde siegen, wenn die Menschen sich ängstigen lassen.

Biden mache seiner Meinung nach im Augenblick eine gute Figur. Doch sei das keine Garantie dagegen, dass in ein paar Jahren der nächste Präsident kommt, der die Europäer im Stich lasse, wenn es zu einer neuen Krise kommt. „Wir müssen selbst groß werden. Putin hat uns gezeigt, dass wir selbst etwas tun müssen.“

Überwältigende Resonanz auf Friedens-Demo in Baden-Baden

Dass Freundschaften von der Krise unberührt bleiben können und auch sollen, demonstrierten Dimitry Becker und Alexius Schneider, die aus der Ukraine beziehungsweise aus Russland stammen. „Ihr wisst gar nicht, was für ein hohe Gut es ist, seine Meinung frei zu äußern“, erinnerte Becker daran, was momentan an anderem Ort in Europa geschehe.

Er selbst stamme aus Kiew, gehe zwar tagsüber arbeiten, aber zuhause, da überfalle ihn der Gedanke an den Krieg sofort wieder. Deshalb habe er etwas tun müssen, berichtete er von Hilfslieferungen, die er mit großer Unterstützung durch seinen Arbeitgeber habe organisieren können. „Ich bin mit meiner ganzen Seele stolz auf jeden Einzelnen von Euch“, berichtet er vom Zuspruch seiner Hilfsaktion.

„Die Menschen kommen, sie weinen, sie spenden, manche wollen einfach nur reden.“ Es sei überwältigend. Doch letztlich könne jeder etwas tun. „Nicht jeder kann kämpfen, aber Ihr könnt auf die Straße gehen, Eure Meinung sagen“, ermunterte er die Teilnehmer.

Mit eindrucksvollen Bildern von einer extrem großen Menschentraube, die sich über den gesamten Vorplatz vor dem Palais Gagarin bis weit hinter das Gebäude erstreckte, einem kleinen Schülerchor, der die Europa-Hymne anstimmte sowie Marc Marshall, der spontan ebenfalls einen Liedbeitrag beisteuerte, ging am Ende die Versammlung nur sehr langsam auseinander. Es herrschte Gesprächsbedarf. Hier werden die Organisatoren Pulse of Europe Baden-Baden, „Baden-Baden ist bunt“ und das Aktionsbündnis Mittelbaden sicher noch nachlegen.