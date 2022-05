Große Nachfrage nach Plätzen beim Oldtimer-Meeting in Baden-Baden

Endlich wieder wie früher: Vom 8. bis 10. Juli ist wieder Oldtimer-Meeting in Baden-Baden. Organisator Marc Culas erläutert der Stand der Vorbereitung.

Marc Culas ist Organisator des Oldtimer-Meetings in Baden-Baden. In diesem Jahr steht die 45. Auflage vom 8. bis 10. Juli auf dem Programm – eine Woche früher als sonst üblich.

Was ist der aktuelle Stand der Planungen und was erwartet die Oldtimer-Freunde dort in wenigen Wochen? Wir haben nachgefragt.

Ist die Nachfrage von Teilnehmern groß oder müssen sie sich anstrengen, die Plätze zu füllen?

Marc Culas Sie ist in diesem Jahr größer als vor der Pandemie. Das ist ein Zeichen für den Hunger der Menschen nach Leben und nach Freizeit. Bislang haben wir schon über 300 Anmeldungen für die 350 Startplätze – so viel wie noch nie zu diesem Zeitpunkt vor dem Meeting.

Wie ist der Stand der Vorbereitung?

Culas Die Teilnehmer-Gewinnung ist in den letzten Zügen. Derzeit planen wir detailliert das Rahmenprogramm. Wir werden wieder eine Modenschau zwischen den Fahrzeugen haben. Es wird ein Musikprogramm geben, und die Gartenparty kommt zurück. Die war zuletzt wegen Corona nicht möglich. Und es wird wieder Gesprächsrunden von BNN und BT geben.

Wann haben Sie mit der Planung für das 45. Meeting begonnen?

Culas Nach dem Meeting ist vor dem Meeting. Das berühmte geflügelte Wort gilt auch bei uns. Wir blicken auch schon Richtung Jahr 2023. Die Ehrengastmarke ist da ein Thema. Verraten kann ich aber noch nichts.

Heuer steht der 300 SL von Mercedes-Benz als Ehrengastmarke im Blickpunkt. Ist das auch Ihr Traumwagen?