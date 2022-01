Große Suchaktion in Baden-Baden: Unfallauto ohne Fahrer gefunden

Am frühen Sonntagmorgen wurde bei der Polizei ein durch einen Unfall beschädigtes Auto in Baden-Baden gemeldet Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Am Sonntag um 05.15 Uhr wurde über den Polizeinotruf ein offenbar durch einen Unfall beschädigtes Auto auf der Richard-Haniel-Straße in Baden-Baden gemeldet. Wie die Polizei am Mittag in einer Pressemitteilung berichtet, ergaben erste Ermittlungen, dass der Fahrer des Fahrzeugs aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Der Fahrer des Autos wurde vor Ort nicht angetroffen. Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass sich der bislang unbekannte Fahrer beim Unfall verletzt haben könnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle eingeleitet. An der Suchaktion waren neben der Polizei auch Feuerwehr und Rettungsdienst mit Suchhunden beteiligt. Nachdem im Umkreis der Unfallstelle jedoch niemand gefunden wurde, wurde die Suche abgebrochen.

Die Polizei geht nun davon aus, dass sich der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.