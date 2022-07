Großer Andrang beim verkaufsoffenen Sonntag in Baden-Baden

Chromblitzer, Flaneure, Eisgenießer und mehr gaben sich ein unüberhörbar internationales Stelldichein in der City, die am Sonntag zum Shoppen lud. „Wir machen das öfter mal, sonntags in der Stadt ein bisschen bummeln gehen, was essen und einfach schauen.“

Heiko Hillert ist zusammen mit Ehefrau Yvonne und der neunjährigen Tochter Belinda von Sinzheim nach Baden-Baden gekommen. „Es ist ja auch sehr schön hier.“ Nur zum Oldtimer Meeting, da zieht es die junge Familie nicht wirklich. Weder dieses Event noch der Umstand, dass die Geschäfte offen haben, waren für das Trio Lockmittel.

„An einem solchen Tag, da gehen wir natürlich auch in das ein oder andere Geschäft hinein und manchmal fällt auch für Belinda eine Kleinigkeit ab“, sieht Yvonne Hillert den Tag entspannt. Insbesondere nachdem es eine große Portion Eiscreme gab. „Dafür haben wir nicht wirklich lange anstehen müssen. Ein paar Minuten vielleicht.“ Doch die Schlange, die sich vor dem Verkaufsschalter gebildet hat, wächst zusehends. Die wartenden Schleckermäuler üben sich jedoch artig in Geduld.

Viel los in der Baden-Badener Innenstadt

Eine Tugend, die am Sonntag zweifellos gefragt war. Denn auch die Straßencafés und Restaurants im Herzen der Stadt genossen nach all den Einschränkungen während der Pandemie nun Hochkonjunktur. Auch in einigen Geschäften drängten sich Kunden. In der Gernsbacher Straße gingen nicht nur Fisch und nebenan Döner über die Theke.

Auch Damenoberbekleidung, die selbst in etwas stattlicheren Größen feilgeboten wird, konnte für kleines Geld punkten, genau wie all die kleinen Mitbringsel und Must Haves, die es traditionell bei Piccolino in der Lange Straße gibt. Kühlschrankmagnete, Espressotassen mit Namen versehen oder einfach Postkarten von der Stadt. Dinge, die man eben mal ins Handtäschchen stecken kann, die man ohne anzuecken durch die Menschenmenge zu tragen vermag. Denn Gedränge herrschte allenthalben.

„Wir wollten eigentlich nichts besonderes einkaufen. Wir sind nach Baden-Baden gekommen, weil wir aufs Oldtimer Meeting wollten.“ Das haben Thomas Bäsel und seine Freundin Sorina Brad auch getan. „Ich wollte ihr das gerne mal zeigen“, verweist er auf die Herkunft der Partnerin, die aus Rumänien stammt.

Von den liebevoll restaurierten und gepflegten Vehikeln zeigte sie sich sehr angetan. Auch von der gesamten Stadt. „Ich wollte gerne mit ihr in der Kutsche fahren. Das hat sie aber abgelehnt. Das kennt sie von zu Hause zur Genüge“, erklärt er schmunzelnd, während sie mit einer Portion Eis die Stadt erkunden.

Nicht shoppen, nur schauen

Auf diesen Genuss haben sich auch Peta Novovic und Familie verlegt. Seit drei Jahren lebt er in Rastatt, hat zwischenzeitlich Frau und Kind nachgeholt, und wollte einfach mal den Sonntag genießen. Shoppen war allerdings nicht angesagt bei den Novovics. Das, bedauert er, könne man sich leider nicht wirklich leisten. Aber schauen sei schließlich auch schön.