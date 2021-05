Auch nach 130 Jahren ist Baden-Baden stolz auf den Friedrichsturm. Auf knapp 1002,5 Metern krönt er die Kurstadt. Der Namensgeber des Aussichtspunkts ist Großherzog Friedrich der I. – ein Blick in die Geschichte.

Blick in die Geschichte

Die Badener Höhe ragt mit 1002,5 Metern über die Bäderstadt und ist der höchste Punkt auf Baden-Badener Gemarkung. Ganz oben krönt der Friedrichsturm den Gipfel. Der 34 Meter hohe Turm aus Buntsandstein ragt weit über die Schwarzwälder Baumwipfel und ist 130 Jahre alt.

Wer den Friedrichsturm besuchen möchte, darf sich auf einen gewaltigen Ausblick einstellen. Weit über die Gipfel des Nordschwarzwalds bis auf den Herrenwieser See, den nahe gelegenen Mehliskopf und die Hornisgrinde reicht das Auge. An klaren Tagen geht die Sicht sogar bis in die tiefe Rheinebene, ins französische Elsass und die Vogesen. Im Norden ist der Pfälzer Wald zu sehen.

Doch um dieses Panorama genießen zu können, müssen die Besucher zunächst 145 Buntsandsteinstufen erklimmen. Wer glaubt, dann bereits am Ziel zu sein, irrt. Weitere 23 Stufen einer Wendeltruppe sind noch bis zum höchsten Punkt Baden-Badens zu überwinden. Wie kam es eigentlich zum Bau des Turms?