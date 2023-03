Dritte Idee wird verwirklicht

Stadt Baden-Baden baut größere Wohnanlage in der Weststadt

Großprojekt in Baden-Baden vor dem Start: An der Murgstraße ist ein großes Gelände abgeräumt worden, nun wird noch ein Bestandsgebäude abgerissen. An der Stelle sollen drei Baukörper mit insgesamt 54 Wohnungen entstehen.