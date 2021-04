Grüße aus dem Kinderheim Löwenzahn erheitern Bewohner des Pflegeheims Steinbach

Noch mindestens ein Jahr lang sind die Bewohner des Pflegeheims Steinbach in der ehemaligen DRK-Klinik Annaberg untergebracht. Das eigene Haus wird währenddessen grundlegend erneuert. Die Senioren leiden aber vor allem an den Einschränkungen der Corona-Pandemie.

Sie sind in Steinbach nicht vergessen. Das versucht das Team um Pflegedienstleiter Robin Kahne den Senioren des Pflegeheim Steinbach immer wieder zu vermitteln. Noch mindestens ein Jahr lang sind die Bewohner gegenwärtig in der ehemaligen DRK-Klinik am Annaberg untergebracht, weil das eigene Haus grundlegend umgebaut wird.

„Jetzt sind wir auf dem Berg statt im Rebland“, weiß Kahne, dass dies einen großen Unterschied macht. „Die Zimmer hier sind sehr geräumig und die Aussicht ist wirklich toll.“ Aber die Nachbarn, die einfach mal vorbeischauen, die „Balkon-Kontakte“, die es zuletzt noch gab, die sind natürlich weit heruntergefahren. „Doch unsere Bewohner sind sehr geduldig.“

Dabei sei es keineswegs der Umzug, der die Kontakte ausbremse. „Wir leiden wie alle anderen vielmehr unter der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen.“ Auch wenn es zuweilen bitter sei, zeige das Konzept, nach dem man hier arbeite, bislang positive Auswirkungen. „Wir hatten noch keinen Infektionsfall bei uns.“

Grüße sind willkommene Abwechslung

Wenn es ab und zu mal Grüße von „alten, jungen“ Freunden gibt, ist das natürlich eine willkommene Abwechslung, berichtet Elke Steuerer, die im Haus in der sozialen Betreuung tätig ist, von süßen Grüßen aus dem Kinderhaus Löwenzahn.

Neben bunten Tulpen und Schmetterlingen, die dort fürs eigene Haus und fürs Pflegeheim gebastelt wurden, gab es zu Ostern etwa auch selbst hergestelltes Gebäck. In Form von Bienen, Marienkäfern, Hasen und Hühnern kamen die Plätzchen ins Haus. „Das war natürlich eine besondere Freude“, berichtet Elke Steuerer von der Ankunft des Päckchens, dessen Inhalt unter den 57 Bewohnern, die mit umgezogen sind, verteilt wurde.

Jetzt sind wir auf dem Berg statt im Rebland. Robin Kahne, Pflegedienstleiter

„Wir haben schon lange einen ganz tollen Kontakt zum Kinderhaus“, sagt sie und bedauert, dass die Pandemie dort vieles sehr stark einschränkt. Umso schöner sei es, dass man nun, nach dem vorübergehenden Umzug, immer mal wieder Grüße von „daheim“ bekomme. Palmwedel wurden etwa in der Osterzeit aus dem Rebland an den Annaberg geliefert.

Manchmal kämen auch Grüße und Briefe von den Kindern. „Ohne Corona ginge das natürlich sehr viel leichter“, erinnert sie an die gegenseitigen Besuche, die schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr möglich sind. „Mit dem Umzug hat das weniger zu tun. Die Kinder würden auch per Bus zu uns kommen.“

Aus Stationen werden Wohngruppen

Während der Träger gegenwärtig 6,3 Millionen Euro in den Komplettumbau investiert, um Einzelzimmer zu schaffen und aus den bisherigen drei Stationen fünf Wohngruppen mit jeweils eigener Wohnküche und gemeinsamem Wohnzimmer zu machen, heißt es für alle, die Heimweh haben, durchhalten. „Aber es wird sich lohnen“, ist Robin Kahne überzeugt, dass auch insgesamt ein sehr wohnlicher Charakter entstehen wird.

Wir haben schon lange einen ganz tollen Kontakt zum Kinderhaus. Elke Steuerer, Betreuerin

Der blaue Krankenhaus-Vinyl wird etwa gegen einen Belag in Holzoptik getauscht, in den Zimmer werde es einen LAN-Zugang geben. „Einige unserer Bewohner besitzen inzwischen einen Laptop“, erklärt er. Dass es zuweilen Briefe aus dem Kinderhaus Löwenzahn gibt, manchmal auch kleine Geschenke, tue den Senioren gut. „Wir lesen diese Briefe natürlich vor und freuen uns gemeinsam daran“, organisiert Elke Steuerer viele Angebote, damit die Pandemie-Einschränkungen und der Umzug für alle möglichst gut überbrückt werden kann.

Bis im kommenden Jahr, irgendwann zwischen Mai und August, der Rückweg ins Rebland angetreten werden kann, ist noch viel Geduld gefragt. Dass man auch in Steinbach sehr froh ist, wenn die Einrichtung wieder vor Ort ist, wisse man sehr gut. Denn die vollstationäre Kurzzeitpflege, die Palliativ-Pflege und mehr haben dort mehr als nur eine Existenzberechtigung, es gehört zu einer Gemeinde.