Neuer „Guide Michelin“ erscheint

Wer gewinnt den Michelin-Stern, wer verliert ihn? In den Sterneküchen der Region wächst die Anspannung

Wer kann mit ihm glänzen und wessen Stern sinkt? Köche und Feinschmecker in unserer Region blicken gespannt auf die Bekanntgabe der Michelin-Sterne am kommenden Mittwoch in Hamburg.