Bei der Frage nach der künftigen Ausrichtung des Klinikums Mittelbaden zeichnet sich der Neubau einer Zentralklinik ab. In der Diskussion rückt ein Aspekt zunehmend in den Fokus: Wo könnte dieses Gebäude entstehen?

Die Diskussion um die künftige Ausrichtung des Klinikums Mittelbaden (KMB) nimmt immer mehr Fahrt auf.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistages in Rastatt hat sich vor wenigen Tagen deutlich dafür ausgesprochen, die drei bisherigen Akutkliniken in Baden-Baden-Balg, Rastatt und Bühl aufzugeben und ein neues Krankenhaus für die Region Mittelbaden an einem zentralen Standort zu bauen.

Auch Rastatts Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch hat bereits vor Wochen im Gespräch mit den BNN konkrete mögliche Standorte für einen Neubau auf der Gemarkung Rastatt vorgeschlagen.

Neben dem Landkreis Rastatt ist die Stadt Baden-Baden der zweite kommunale Träger des Klinikverbunds. Im Unterschied zu den Kolleginnen und Kollegen in der Nachbarschaft halten die politisch Verantwortlichen in der Bäderstadt sich bei der Standortfrage nach wie vor bedeckt.

Der Gemeinderat bekräftigt in einem gemeinsamen fraktionsübergreifenden Positionspapier die Haltung von Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU), zunächst die Struktur- und anschließend die Standortfrage zu klären.

Verwaltung und Gemeinderat wollen zunächst die Strukturfrage klären

Bei der Strukturfrage geht es um die Entscheidung, ob es künftig für Mittelbaden eine Zentralklinik oder Krankenhäuser an zwei beziehungsweise drei Standorten geben wird. Bislang haben sich alle Stadträte und die Rathausspitze an das vereinbarte Prozedere gehalten.

Trotz vieler Bürgerfragen in den drei Online-Informationsforen zur Zukunft des Klinikums war den Verantwortlichen zur Standort-Diskussion nichts oder nur wenig zu entlocken.

Die FDP plädiert für eine neue Klinik in Baden-Baden

Inzwischen ist die FDP aus dieser geschlossenen Riege ausgeschert und plädiert für eine Zentralklinik auf Baden-Badener Gemarkung. Unter medizinischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten könne es nur eine Lösung geben: Mittelbaden brauche einen Klinik-Neubau – und das für die gesamte Region, betont FDP-Stadtrat René Lohs.

Der Landtagskandidat seiner Partei hält die Bäderstadt für einen geeigneten Standort, da diese Zentralklinik von den entfernt liegenden Orten des Landkreises Rastatt und der Stadt Baden-Baden aus gleichermaßen schnell erreichbar wäre.

OB Mergen, die auch stellvertretende Vorsitzende des KMB-Aufsichtsrats ist, beteuert auf Nachfrage von Hans-Peter Ehinger, dem Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, im Gemeinderat erneut, an dem vereinbarten Prozedere festzuhalten.

Danach wird der Hauptausschuss Anfang Februar die Grundsatz-Entscheidung zur künftigen Struktur vorberaten. Die Zahl der künftigen Standorte ist dann Ende Februar Thema im Gemeinderat. Mergen zufolge sollen die Stadträte erst im Herbst über den konkreten Standort entscheiden.

Die schnelle Erreichbarkeit ist ein wichtiges Kriterium

Nach Auskunft der OB ist ein externer Gutachter derzeit dabei, unter Vorgabe der festgelegten Kriterien geeignete Standorte suchen und diese zu bewerten. Ein wesentlicher Faktor sei die Größe eines möglichen Grundstücks. „Wir sind natürlich interessiert, den bestmöglichen Standort zu finden“, betont Mergen.

Ein entscheidendes Kriterium sei, dass das Zentral-Klinikum in spätestens 30 Minuten erreichbar sein müsse. Die Rathauschefin rechnet damit, dass der Gutachter seine Untersuchung im Sommer abgeschlossen haben wird. Erst danach könnten die vorliegenden Ergebnisse in eine Beschlussvorlage fließen.