Infolge der sogenannten Hakenkreuz-Affäre um einen Baden-Badener Stadtrat steht ein Wechsel im Stadtparlament bevor.

Der Gemeinderat will in seiner Sitzung am Montag (ab 17 Uhr) unter anderem entscheiden, ob Ex-AfD-Politiker Martin Kühne das Gremium verlassen und an seiner Stelle AfD-Mann Hans Litschel nachrücken kann. Die Beschlüsse gelten als Formsache.

Hintergrund ist ein Strafbefehl in Höhe von 50 Tagessätzen der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen zweier Autos mit ukrainischem Kennzeichen, die mit dem Nazi-Symbol verunstaltet und mit „Fuck UA“ in großen Lettern versehen wurden. UA ist das Nationalitätszeichen der Ukraine etwa auf Nummernschildern.

Baden-Badener Stadtrat tritt nach Hakenkreuz-Affäre aus AfD aus

Die Staatsanwaltschaft hatte vor einigen Wochen mitgeteilt, einen Stadtrat zu verdächtigen – nannte aber keinen Namen. Kühne erklärte dann seinen Parteiaustritt und teilte zudem mit, dass er aus dem Gemeinderat austreten wolle.

Gegen den Strafbefehl wurde nach Angaben des Amtsgerichts Baden-Baden Einspruch eingelegt. Dieser sei aber auf die Höhe des Tagessatzes beschränkt, womit der Strafbefehl an sich rechtskräftig sei.