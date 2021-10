I hätt do mol e Frog

Hat es der Japankäfer bis nach Baden-Baden geschafft?

BNN-Leserin Lucia Förderer ist beunruhigt: In ihrem Hof in Baden-Baden-Ebersteinburg hat sie einen unbekannten Käfer entdeckt. Handelt es sich um den gefräßigen Japankäfer, der im Juli in Basel entdeckt wurde?