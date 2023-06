Mehrere Straßen in Baden-Baden werden für den Heel-Lauf gesperrt

In Baden-Baden startet am Freitag, 23. Juni, wieder der Heel-Lauf. Im vergangenen Jahr nahmen 960 Läuferinnen und Läufer daran teil. Die Stadt informiert, welche Straßen an diesem Tag gesperrt sind.

Der traditionelle Heel-Lauf führt am Freitag, 23. Juni, wieder als Stadtlauf von Baden-Oos bis in die Baden-Badener Innenstadt. Zur Sicherheit der Teilnehmer sind für diese Großveranstaltung entlang der Strecke mehrere Straßensperrungen nötig, teilte die Stadt mit.

Die Sperrungen fallen laut Stadtpressestelle so gering als irgend möglich aus. Dennoch wird es ab dem späten Nachmittag entlang der Strecke zu Beeinträchtigungen kommen.

Der Startschuss für den zehn Kilometer langen Hauptlauf fällt abends um 19 Uhr auf dem Heel Betriebsgelände in der Bahnackerstraße in Oos. Die Strecke führt von dort aus über das Wörthböschel, die grüne Einfahrt, die Hochstraße in den Kurgarten und über den Leopoldsplatz in die Lichtentaler Allee bis zur Klosterwiese. Von dort geht es wieder zurück bis zum Ziel vor dem Theater. Im Programm gibt es zudem Schülerläufe sowie eine 4-km-Strecke für Läufer und Walker mit Start und Ziel am Goetheplatz.

Der erste Teil der Strecke führt über die Bahnacker-, Ruhr-, Saar-, Oliver-, Güterbahnhof- und Industriestraße. Eine Querung dieser Straßen ist zwischen 18.50 Uhr und 19.20 Uhr nicht möglich. In dieser Zeit wird auch die Sinzheimer Straße zwischen dem Charles-de-Gaulle-Platz und der ehemaligen Gärtnerei Lauerhaß gesperrt. Sobald alle Läufer das Teilstück passiert haben, werden die Sperrungen umgehend wieder aufgehoben.

Sperrung wird aufgehoben, sobald Läufer Teilstrecke passiert haben

Für etwa 40 Minuten, zwischen 18.50 Uhr und 19.30 Uhr, ist die Zufahrt von der Rheinstraße zur Wörthstraße gesperrt. Hier quert die Laufstrecke entlang der Grünen Einfahrt die Straßen, heißt es . Die Zu- und Abfahrt der Europastraße/B500 bei der Feuerwehr / Touristen-Information ist von 19 Uhr bis 19.30 Uhr gesperrt. Sobald alle Läufer den Bereich passiert haben, wird auch hier die Sperrung aufgehoben.

Die Jagdhausstraße wird in Höhe des Autohauses Gerstenmaier in der Zeit zwischen 19.05 Uhr und 19.45 Uhr gesperrt. Ebenso gesperrt wird die Eisenbahnstraße am Verfassungsplatz zwischen 19.05 Uhr und 19.50 Uhr. Eine Zufahrt zur oder von der B500 ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Die Waldseestraße ist an der Kreuzung zur B500 zwischen 19.05 Uhr und 19.50 Uhr gesperrt. Anwohner werden gebeten, über die Waldseestraße und Katzensteinstraße zu fahren. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass auch die untere Fremersbergstraße bei der Querung der Lichtentaler Allee immer wieder gesperrt wird, wenn Läufer die Straße passieren.

Da die Sportlerinnen und Sportler von der Grünen Einfahrt kommend über die Hochstraße, die Lessingstraße und die Kapuzinerstraße in die Kaiserallee laufen, werden die Hochstraße sowie die Lessingstraße und die Kapuzinerstraße von 19.05 Uhr bis 19.50 Uhr in den Bereichen gesperrt, in denen diese unterwegs sind. Anwohner werden gebeten, die Solmsstraße zu nutzen.

Die Inselstraße wird in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20 Uhr gesperrt. Die Kurparkgarage ist von den Sperrungen nicht betroffen und bleibt über die Kaiserallee in beide Richtungen befahrbar. Die Einbahnstraßenregelung in der Kaiserallee wird hierfür aufgehoben.

Die untere Werderstraße bis zur Friedrichstraße ist zwischen 11 Uhr und 21 Uhr gesperrt. Die Friedrichstraße und die obere Werderstraße sind von den Sperrungen nicht betroffen.

Die Fremersbergstraße wird bei der Querung der Lichtentaler Allee zwischen 18 Uhr und 21 Uhr immer wieder gesperrt, wenn Läufer die Straße queren. Die Polizei regelt dort den Verkehr, um bei Lücken im Teilnehmerfeld Fahrzeuge passieren zu lassen und die Behinderungen dadurch so gering wie möglich zu halten.

Sportler laufen die gesamte Lichtentaler Allee vom Theater bis zur Mitte der Klosterwiese

Die Sportler laufen die gesamte Lichtentaler Allee vom Theater bis zur Mitte der Klosterwiese. Deshalb sind mehrere Zufahrten von der Allee kommend zwischen 18 Uhr und 21 Uhr gesperrt, darunter die Zufahrt zur Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, die Stresemannstraße und die Herchenbachstraße. Die Herchenbachstraße ist über die Hermann-Sielken-Straße erreichbar.

Ebenfalls zwischen 18 Uhr und 21 Uhr nur eingeschränkt erreichbar ist die Gunzenbachstraße ab dem Hirtenhäuschen. Auch hier regelt die Polizei den Verkehr und lässt bei Lücken im Teilnehmerfeld Fahrzeuge passieren.

Die Stadt werde versuchen, die Beeinträchtigungen, insbesondere die zeitweisen Straßensperrungen, so gering und so kurz wie möglich zu halten.