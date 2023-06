Eine schwungvoll gefräste Kursivschrift in Schwarz auf weißem Grund und die Namen der Reblandorte Neuweier, Steinbach, Umweg und Varnhalt eingerahmt von Burgunder- und Weißweintrauben – seit kurzem werden Gäste des Reblands mit rustikal, heimatlichen Willkommensschildern begrüßt.

An den seit Anfang der 1980er Jahre an den Ortseingängen installierten Begrüßungstafeln und die an verschiedenen zentralen Plätzen aufgestellten Holztafeln mit Hinweisen auf die örtliche Gastronomie, hatte der Zahn der Zeit kräftig genagt.

Außerdem waren die Informationen bezüglich der Gastronomieangebote nicht mehr aktuell. Daher stand seit vielen Jahren ein einheitliches und zeitgemäßes Beschilderungskonzept auf dem Wunschzettel der Bevölkerung und der Gastronomen.

Drei Jahre Planungs- und Bauzeit

So hatte sich der Förderverein Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland, allen voran Stadt- und Ortschaftsrat Klaus Bloedt-Werner (CDU), sich die Forderung eines neuen Beschilderungskonzepts auf die Fahnen geschrieben. Drei Jahre hat es zwischen den ernsthaften Bemühungen des Fördervereins und dem Aufbau der neuen Willkommensschilder gedauert.

Nun konnte die Umsetzung zusammen mit der Baden-Baden Kur- und Tourismusgesellschaft (BBT) und der Stadt vollzogen werden. Ende April wurden vom Bauhof die so genannten Willkommensschilder an den Ortseingängen der Reblandorte laut Ortsvorsteher Ulrich Hildner aufgebaut. Dabei wurden die Pfosten mit einem Fundament im Boden verankert.

Die neuen Tafeln seien in den Genuss der Leader-Förderung gekommen, sagte Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der BBT, bei der Präsentation. Insgesamt wurden sechs Holztafeln in der Form eines Wappens angeschafft. Dabei habe man bei der Herstellung ortsansässige Firmen wie etwa eine Schreinerei oder eine Malerfirma berücksichtigt. „Die neuen Willkommensschilder sollen als Image den besonderen touristischen Charakter des Reblands hervorheben“, betonte Waggershauser.

Im Unterschied dazu verwies sie auf die ebenfalls neu installierten Hinweistafeln aus Metall. Diese gehören mit einem gleichen Schriftzug und Farbe sowie ergänzt mit Piktogrammen zu dem neuen, einheitlichen Beschilderungskonzept des Reblands. Es gibt den Besuchern Orientierung und weist auf Sehenswürdigkeiten hin.

Stadt Baden-Baden ist für Pflege der Schilder verantwortlich

Bereits als der Antrag für die Leader-Förderung gestellt wurde, verwies die BBT-Chefin auf die differenzierte Funktion der Wegweiser und Hinweisschilder. Diese seien modular aufgebaut, um Änderungen des Angebots möglichst unkompliziert, ohne hohe Kosten umzusetzen und somit die Aktualität gewährleisten zu können. Fördervereinschef Klaus Bloedt-Werner lobte die gelungene Ausschilderung. Trotz unterschiedlicher Zwecke, sei der familiäre Ursprung des Reblands erkennbar, merkte er an.

Bereits vor vier Jahren hatte der Varnhalter Musikverein zwei in die Jahre gekommenen Holzschilder am Ortseingang von Varnhalt restaurieren lassen. Zwischen diesen und den neuen Holztafeln ist derselbe Pinselduktus des Neuweierer Malermeisters zu erkennen, der Unverwechselbarkeit erkennen lässt.

Ein Schild, das am Ortseingang von Neuweier/Abzweigung Buchgasse aufgebaut werden soll, wird nach den Worten von Hildner erst nach der Sanierung des Steinbacher Bachbetts an der neuen Bachmauer installiert. Die Arbeiten des Zweckverbandes Hochwasserschutzes würden voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres in Angriff genommen. Für die Pflege und Unterhaltung der neuen Willkommens- und Hinweisschilder ist die Stadt verantwortlich.