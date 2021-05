Hat sich die Hilfsbereitschaft der Baden-Badener nach einem Jahr Corona-Pandemie verändert?

Seit Beginn der Corona-Pandemie engagieren sich immer mehr Menschen ehrenamtlich. Motiviert bieten sie ihre Hilfe über Facebook-Gruppen, aber auch Organisationen an. Doch es scheint mehr Angebote als Suchende zu geben.

Einige Bürger und Bürgerinnen haben seit Beginn der Pandemie eine Welle der Hilfsbereitschaft erfahren. So wurde für ältere Nachbarn und Risikopatienten regelmäßig Lebensmittel und wichtige Medikamente eingekauft. Nachbarschaftshilfe ist bundesweit weiterhin ein Thema. So auch in Baden-Baden.

Am 15. März 2020 gründeten drei Studentinnen die Facebook-Gruppe „Corona-Nachbarschaftshilfe Baden-Baden“. Immer wieder trudeln neue Beitrittsanfragen ein. Mittlerweile zählt die Gruppe 553 Mitglieder. „Gemeinsam blicken wir zurück auf ein turbulentes Jahr 2020 voller Unsicherheiten und Abstriche, aber auch auf Solidarität, die sich insbesondere in dieser Gruppe gezeigt hat“ schreiben die drei in einem Post zu Beginn dieses Jahres.

Mittlerweile haben die jungen Frauen die Leitung der Gruppe an die Jugendkirchen-Förderung Baden-Baden e.V. übertragen und sind an ihren Studienort zurückgekehrt. Jacques Koller, einer der neuen Administratoren, sieht heute kaum einen Unterschied zum Anfangsenthusiasmus der Gruppe.