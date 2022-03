Die ersten Bilder aus der Ukraine sind da. Ekaterina Ivanova berichtete vor wenigen Tagen in den BNN von einem auf privater Ebene angestoßenen Hilfstransport in das kriegsgebeutelte Land. Bedrückende Fotos schickte jetzt das ukrainische Fahrerteam, das es bis nach Charkow geschafft hat.

„Wir sind glücklich, dass das geklappt hat.“ Denn viele Hilfstransporte müssen an der Grenze abladen, berichtet sie. „Die Güter kommen gar nicht an die Kriegsgebiete heran.“

Die private Gruppe, die hinter diesem Transport steht, sei sich völlig darüber im Klaren, dass ihre Lieferung von Grundnahrungsmittel und Hygieneartikeln nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber sie werden dennoch weitermachen.

Sie sind sehr erleichtert, dass die gewählte Strecke befahrbar war und die ukrainische Besatzung der Lkw die Chance hatte, ins Land zu fahren. „Wir haben auch kleine Videos bekommen, auf denen man ständig Gegenverkehr in Richtung Grenze sieht. Aber in Richtung Charkow fuhr außer unseren Leuten so gut wie niemand.“

Hilfsaktion für die Ukraine geht weiter

Dieser Erfolg hat die Gruppe nochmals gestärkt. „Wir haben ohnehin weiter Waren gesammelt. Das gibt uns jetzt neuen Mut, dass wir es nochmal schaffen können. Wir machen auf jeden Fall weiter.“ Denn gebraucht werde alles.

Beim Baden-Badener Mix-Markt beim Bertholdplatz steht weiterhin ein großer Drahtkorb, in den Sachspenden eingelegt werden können. Dabei, so betont Ivanova, geht es um weitaus mehr als um Lebensmittel. Vor allem Hygieneartikel, Windeln, Verbandsmaterialien und Medikamente würden dringend benötigt.