Schauspieler aus Baden-Baden nutzen die aktuellen Leerstände in der Innenstadt. In einem Pop-up-Shop wollen sie interessierte Besucher einladen, in die Theaterwelt einzutauchen.

Schauspieler sind in der Regel ein fantasievolles und kreatives Völkchen. Eine ganz besondere Idee entwickelte Mattes Herre mit dem Pop-up-Shop, der ab diesem Wochenende an fünf Terminen immer samstags in der Fußgängerzone zum Gespräch mit Theaterleuten einlädt.

Beim Gang durch die Innenstadt fiel Herre immer öfter der Leerstand der Geschäfte auf. Einerseits ein politisches Thema, aber der seit der Spielzeit 2012/13 am hiesigen Theater engagierte Schauspieler überlegte sich, wie es denn wäre, so einen leerstehenden Laden quasi als Dependance zu nutzen?

Statt in modische Stoffe könnten Besucher dort in die Theaterwelt eintauchen, ein wenig hinter die Kulissen blicken und mit netten Menschen ins Gespräch kommen.

Mehr zum Thema Meinung von Sarah Gallenberger Die Zeit läuft Baden-Badens Einzelhandel läuft die Zeit davon

Kaum hatte er seine Idee im Theater kommuniziert, war man dort Feuer und Flamme „und zwar spartenübergreifend, von der Intendantin Nicola May über die Schauspieler bis zu den Gewerken wie Schneiderinnen, Maskenbildner oder Technik“, erzählt Herre rückblickend.

Viola Ratz, gemeinsam mit Shabnam Beus zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, fragte bei der Stadt nach einem entsprechenden zentralen Ladengeschäft an. Gar nicht so einfach, ein Geschäft nur für sechs Wochen anzumieten: „Wenn einer mit dauerhaftem Interesse kommt, sind wir raus.“ Doch es hat geklappt.

Jeder Samstag steht unter einem anderen Thema

In seinem Schauspielkollegen Michael Laricchia fand Herre sofort einen engagierten Mitstreiter. Beide überlegten sich Themen, um die Menschen neugierig zu machen auf ein Gespräch mit den Theaterleuten, sie quasi zum Anfassen zu präsentieren.

Beim gemeinsamen Kaffee lässt es sich locker plaudern über Berufe am Theater, Kostüme und Requisiten, Junges Theater, Abonnements und so weiter. Deshalb steht auch jeder Samstag unter einem anderen Thema.

Programm Termine: Am 17. und 24. Juni sowie 1., 8. und 15. Juli ist der Pop-up-Shop jeweils von 11 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Gespräche sind beispielsweise für die Berufswahl interessant bei der Vorstellung der verschiedenen Gewerke. Angebote: Es gibt an jedem Samstag viel zu gewinnen, Schauspieler Oliver Jacobs wird hier am Glücksrad drehen und eine eigene kleine Aufführung daraus machen. „Hier arbeiten ganz normale Menschen, vom Schauspieler bis zum Techniker, lernen Sie uns kennen und kommen Sie mit uns ins Gespräch“, lautet die Einladung von Mattes Herre und Michael Laricchia.

Am 17. Juni wird der Pop-up-Theater-Shop in der Langen Straße 38, gegenüber dem Eiscafé und der Apotheke, mit einem Ensemblebrunch eröffnet unter dem Motto „Von wegen brotlose Kunst“. Bisher schon war es unter den Theaterleuten üblich, sich alle zwei Monate zu einem gemeinsamen Brunch zu treffen.

Um miteinander zu plaudern, über ernste Themen oder Lustiges, einfach den Austausch zu pflegen. Diesmal hält das Ensemble seinen Brunch eben in der Fußgängerzone ab und lädt dazu ein, daran teilzuhaben. „Gesellen Sie sich zu uns, trinken Sie mit uns einen Kaffee und gewinnen Sie ein Abo oder eine Freikarte“, sagt Laricchia und lacht.

Besucher des Pop-up-Shops können Freikarten gewinnen

Das Theater hat sich für die Aktion ausgesprochen spendabel gezeigt und „ganz tolle Preise ausgelobt“. So gibt es an jedem der fünf Samstage jeweils fünf Freikarten für das Marktplatz-Open-Air „Shakespeare in Love“ zu gewinnen und zusätzlich an jedem Samstag ein Wahl-Abo.

Am 24. Juni ist Nachhaltigkeitstag. Alles muss raus, das Theater räumt seinen Kleiderfundus aus. Vielleicht findet sich ja etwas Passendes, ansonsten gibt’s Infos über Nachhaltigkeitspläne am Theater.

Am 1. Juli sind ganz viele Berufszweige des Theaters vertreten, wie Schneider, Veranstaltungstechniker, Maskenbildner, Inspizienten, und stellen sich vor. Der 8. Juli gehört dem Kinder- und Jugendtheater. Die theaterpädagogische Betreuung wird vorgestellt und natürlich der Jugendclub U22 sowie das reichhaltige Angebot für Kinder.

„Die Menschen können hemmungslos mit uns reden über alles, was das Theater betrifft und auch eigene Wünsche anbringen. Mattes Herre, Schauspieler

Der Abschlusstag am 15. Juli steht unter dem Motto „Sie haben uns gerade noch gefehlt!“, hier kann man sich über kostengünstige Theater-Abos informieren.

Natürlich gibt’s immer einen Kaffee für die Besucher. „Die Menschen können hemmungslos mit uns reden über alles, was das Theater betrifft und auch eigene Wünsche anbringen“, verspricht Herre. Sebastian Ganz wird den Innenraum gemütlich gestalten. Um alle Hemmschwellen zu überwinden, gibt es einen fließenden Übergang zwischen drinnen und draußen.