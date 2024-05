Unscheinbar und versteckt befindet sich am Ortsausgang von Neuweier in einem Stollen ein Relikt der deutschen Kriegsgeschichte: ein ehemaliger Bunker. Mit einer Gittertür versperrt, liegt er im Dornröschenschlaf.

Tritt man hinein und folgt dem Gang in die schummrige, modrig riechende Tiefe, findet man sich in einem Stück Zeitgeschichte wieder, mit antiquierter Telefonzentrale, uralten korrodierten Dieselgeneratoren, Sprengkammern und rostigen Dieseltanks.

An diesem Tag begleiten 40 Personen Sophie Hildner, Mitglied des Historischen Vereins Mittelbaden, Mitgliedsgruppe Yburg, bei einer Führung durch die Bunkeranlage. Mit einer gehörigen Portion Gänsehaut ging es durch den 1.000 Quadratmeter großen Stollen – Erinnerung und Mahnmal zugleich.

Was einst als Kommunikations- und Befehlsstützpunkt gebaut wurde, ist heute ein Ort, an dem Geschichte spürbar ist: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchten erleben, wie sich der Aufenthalt in so einem Bauwerk anfühlt.

Oder eine Bombennacht? Die Truppe, die Sophie Hildner hinterher marschiert, will sich das erst gar nicht vorstellen.

Im Stollen in Baden-Baden-Neuweier beträgt die Temperatur gerade mal acht Grad Celsius

Räume reihen sich rechts und links an die endlos erscheinenden Gänge. Dicke rostbefallene Türen bilden den Abschluss. Es sind Atomschutztüren, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Klaustrophobiker sind hier falsch. Ein wenig Beklemmung spürt wohl jeder angesichts der Enge und Kälte. Es hat gerade mal acht Grad Celsius im Stollen.

Im Gänsemarsch geht’s vorbei an den Toilettenanlagen und Mannschafts- und Offiziersquartieren. Auch diese sind winzig.

Die Vorstellung, hier wochenlang auf spärlichem Mobiliar zu hausen? Kein angenehmer Gedanke. Ebenso das Hirngespinst, dass im Bunker gleich der Strom ausfallen könnte.

Natürlich passiert nichts dergleichen. Sophie Hildner erzählt derweil von ihrem Großvater Konrad Velten (1937 geboren), der die folgenden Informationen zusammengetragen hat: Zwischen 1936 und 1940 errichtete die Wehrmacht entlang der Westgrenze des Deutschen Reichs eine Kette von Bunkern, Sperranlagen und Geschützstellungen, für die später der Begriff Westwall geprägt wurde.

In der Bevölkerung wurde erzählt, dass eine Nudelfabrik gebaut werde. Sophie Hildner

Historischer Verein Yburg

Die Neuweierer Hohlganganlage wurde wohl erst recht spät in das Bauprogramm Westwall aufgenommen. „Die offiziellen Bauarbeiten begannen 1938. In der Bevölkerung wurde erzählt, dass eine Nudelfabrik gebaut werde“, so Hildner.

Im Mai 1939 hätte sich sogar Adolf Hitler mit seinem Stab zur Besichtigung angemeldet. Die Verantwortlichen seien ordentlich ins Schwitzen gekommen, da der Bunker offiziell als fertig galt, das aber nicht den Tatsachen entsprach.

1940, zu Beginn des Frankreichfeldzuges, war der Bunker zum ersten Mal durch den Wehrmachtstab voll belegt und einsatzfähig.

So geleitet die junge Frau weiter durch die engen, unter der Erde gelegenen Gänge, vorbei am Wasserreservoir und dem Funkraum. Nebenbei gibt es Folgendes zu erfahren: Nach dem Ende des Westfeldzuges hatten die Westwallanlagen ausgedient.

In den letzten Kriegsjahren suchten die Neuweierer Bevölkerung in der verlassenen Anlage Schutz vor der Bombardierung durch die Alliierten.

Im Herbst 1954 baute das französische Militär die Anlage zum atombombensicheren Gefechtsstand aus. Die neuen Türen mussten einen Druck von 100 Tonnen aushalten.

Der Bunker in Neuweier steht seit Jahren leer

Bis zur Wiedervereinigung blieb die Anlage im Besitz der französischen Stationierungsstreitkräfte. 1990 ging sie in den Besitz des Bundesvermögensamts über, 1992 wurde sie als technisches Kulturdenkmal eingestuft. Ein Jahr später erwarb sie die Stadt Baden-Baden.

Heute steht der Neuweierer Bunker leer. Nur ab und zu wandelt eine Führung durch die geschichtsträchtigen Gänge.

Zuletzt erfahren die Teilnehmer noch, dass sich im Jahr 2013 30 regionale Künstler der Cubus-Produzentengalerie Baden-Baden zu der Ausstellung „Kunst im Bunker“ zusammenfanden, mit Werken aus den Bereichen Fotografie, Malerei, Skulptur, Videokunst, Installation, Grafik, Musik, Film, Ton und Licht. Das Thema passte zur Lokalität: „Spannungsfeld zwischen Krieg und Frieden“.

So sind 60 Minuten wie im Fluge vergangen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten wieder hinaus ins Licht. Atmen auf. Herrlich ist es draußen. Warm. Friedlich. Selten war dieses Gefühl so präsent.