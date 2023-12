Hohes Diebesgut: Unbekannter bricht in Wohnung in Baden-Baden ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23 bis etwa 11 Uhr, in eine Wohnung in Baden-Baden eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Wohnhaus in der Straße Im Gutacker betroffen.

Der Täter hebelte die Terrassentür auf, um in die Wohnung zu gelangen. Im Inneren habe er im Anschluss die gesamte Wohnung durchwühlt. Bisherigen Informationen zufolge stahl der Unbekannte Schmuck, eine Smartwatch und Bargeld.

Kriminaltechnik sicherte Spuren

Die Kriminaltechnik war zur Spurensicherung am Tatort. Weitere Ermittlungen laufen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Rastatt in Verbindung zu setzen.