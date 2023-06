Hornissen gelten zahlreichen Menschen immer noch als gefährlich, schädlich und lästig und verfügen deshalb oft über einen schlechten Ruf.

„Drei Hornissen-Stiche töten einen Menschen, sieben reichen für ein Pferd“: Dieser Spruch ist längst wissenschaftlich widerlegt. Der Stich einer Hornisse ist nach heute allgemeingültigen Erkenntnissen nicht gefährlicher als der von einer Biene oder Wespe, schreibt die Baden-Badener Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Allerdings reagieren einige Menschen auf diese Insektenstiche allergisch und müssen notärztlich versorgt werden. Viele Menschen halten alle Wespenarten pauschal für aggressiv und gefährlich.

Dabei kommt uns nur eine Wespe wirklich nahe, es ist die Gemeine Wespe, die sich von Süßspeisen oder zuckerhaltigen Getränken auf unseren Tischen locken lässt. Dagegen ernähren sich die ausgewachsenen Hornissen ausschließlich von Baumsäften, gelegentlich von Fallobst.

Hornissen regulieren die Insektenpopulation

Für die Aufzucht ihrer Brut fangen die Hornissen laut Stadtverwaltung jede Menge Insekten wie Fliegen, Raupen, Käfer, Spinnen oder sogar Wespen. Somit sorgen die Tiere auf natürliche Weise für die Regulierung der Insektenpopulation.

Und noch etwas: Hornissen greifen niemals grundlos an. Sie sind scheuer als die bekannten Honigbienen. Nervös werden sie erst, wenn man sie oder ihr Nest stört.

Daher sollte man im Umkreis von vier Meter zum Nest hektische Bewegungen oder Erschütterungen vermeiden. Auch dürfen keinesfalls Manipulationen am Flugloch oder am Nest vorgenommen werden. Da unsere einheimische Hornisse auch nachtaktiv ist, sollten frei zugängliche Lichtquellen beispielsweise mit Insektengittern gesichert werden.

Die Bekämpfung der heimischen Hornissen durch den Menschen und die Zerstörung ihres Lebensraums führten zu einem starken Rückgang der Hornissen-Vorkommen. Die Tiere bevorzugen Laubwälder und Altholzbestände. Fehlen die dortigen Nistmöglichkeiten, drängt es die Hornisse in die Siedlungen der Menschen.

Spätestens Anfang Mai beginnt der Nestbau

Die Hornissen beginnen je nach Witterung Ende April/Anfang Mai mit dem Nestbau. Das Nest ist einjährig und wird in der Regel Ende Oktober aufgegeben. Die Hornisse wurde 1984 als „regional gefährdet“ in die Roten Listen der bedrohten Arten aufgenommen und gilt seit 1987 nach der Bundesartenschutz-Verordnung als besonders geschützt.

Bei Fragen oder Problemen mit Hornissen können sich die Bürger im Stadtkreis Baden-Baden an das Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz unter der Rufnummer (0 72 21) 93 15 01 oder außerhalb der Geschäftszeiten an die Feuerwehrleitstelle beziehungsweise Integrierte Leitstelle Mittelbaden unter der Rufnummer (0 72 21) 93 17 00 oder (0 72 22) 9 26 60 (nicht über den Notruf) wenden.

Die ehrenamtlichen Fachberater werden dann zeitnah, zunächst telefonisch oder falls notwendig vor Ort beraten und Hilfestellung geben. Zielgedanke ist dabei, das Zusammenleben zwischen Hornissen und Menschen zu fördern, das Verständnis für diese Tiere zu gewinnen, um ein Belassen der Nester an Ort und Stelle zu erreichen und so das natürliche Gleichgewicht bei den Insekten zu stärken. Denn eine Umsiedlung bedeutet immer Stress für die Tiere und nicht alle überleben das.

Probleme bereitet den Naturschutzbehörden aber zunehmend die Asiatische Hornisse, eine nicht-einheimische Art, die sich von Frankreich herkommend auch in Deutschland ausbreitet. Die Asiatische Hornisse zeigt ebenfalls keine Aggression gegenüber dem Menschen, stellt aber vor allem für unsere heimischen Insekten, insbesondere die Honigbienen eine große Gefahr dar.

Da sie sich in Europa sehr schnell ausbreitet, große Völker bildet und damit die einheimische Fauna aus dem natürlichen Gleichgewicht bringt, gilt sie als invasive gebietsfremde Art. Deshalb muss diese sogenannte Neozoe nach den EU-Vorgaben zum Schutze der heimischen Biodiversität mit geeigneten Maßnahmen bekämpft und eine Verbreitung vermieden werden.

Die Asiatische Hornisse lässt sich von unserer heimischen mitteleuropäischen Hornisse durch eine Reihe von spezifischen Merkmalen sehr gut unterscheiden: Sie ist etwas kleiner als die Europäische Hornisse, ihre Kopfvorderseite ist orange, sie hat eine dunkelbraun bis schwarze Grundfärbung mit einem breiten orangenen Streifen am Hinterleib und einer feinen gelben Binde am ersten Segment.

Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal sind die gelben Bein-Enden der Asiatischen Hornisse. Die Asiatische Hornisse räubert im Gegensatz zur Europäischen Hornisse nicht nachts.

Sie errichtet im Jahresverlauf zwei Arten von Nestern: die Königin bildet zunächst ein Gründungsnest in Bodennähe (zum Teil in Garagen oder unter Dachvorsprüngen). Sobald eine gewisse Individuenzahl erreicht ist, siedelt die Königin mit ihrem Volk in ein parallel errichtetes Filialnest.

Dieses ist deutlich größer als das Gründungsnest und befindet sich vorwiegend in Bäumen, meist höher als zehn Meter. Da die Nester häufig im besiedelten Bereich gegründet werden, werden die Bürger um Mithilfe gebeten.

Bei Sichtung einer Asiatischen Hornisse oder eines Nestes bitten die Naturschutzbehörden dringend um Meldung, unter Angabe des Fundorts (Adresse, eventuell GPS-Daten), des Funddatums, dem Namen des Meldenden und was gefunden wurde (Gründungsnest, Filialnest, Flugnachweis). Zur Artidentifizierung sollte möglichst ein Foto beigefügt werden, so die Pressemitteilung.