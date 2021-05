Keine Rezeption, dafür auch kein bestimmtes Check-in-Zeitfenster: Maximilian Schmitt hat mit dem „Adams“ in Baden-Baden ein kontaktloses Hotel entwickelt. Das Personal bleibt für den Gast quasi unsichtbar.

Maximilian Schmitt hat lange getüftelt, ehe er hinter dem Quellenhof mit einem eigenen Hotel an den Start ging, einem Hotel, bei dem das Personal für den Gast quasi unsichtbar bleibt.

„Ich betreibe in der Stadt mehrere Airbnbs“, erklärt der junge Mann, der ursprünglich aus der Frankfurter Gegend stammt, dorthin aber nicht wirklich zurückkehrte. Ein paar Jahre hat der IT-ler in Bühl gelebt und im Bereich Arbeitsschutz gearbeitet. Seit 2008 ist er in Baden-Baden zu Hause.

„Irgendwann habe ich dann die Reißleine gezogen.“ Seine Tätigkeit habe ihn nicht erfüllt, erklärt er den beruflichen Paradigmenwechsel. Den Ausschlag für die eingeschlagene Richtung habe vor allem seine eigene Wohngemeinschaft gegeben. Als diese sich auflöste und er sah, dass er einfach zu viel Raum und damit auch Kosten hatte, begann er, Gästezimmer unterzuvermieten. So habe das angefangen.