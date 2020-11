Geht da noch was? Seit rund 20 Jahren ist ein Luxushotel im Neuen Schloss in Baden-Baden im Gespräch. Zuletzt drohte dem Projekt das endgültige Aus. Jetzt scheint es wieder ein Perspektive zu geben.

Am Anfang herrschte Aufbruchstimmung. Doch der Eigentümerwechsel, der diese Gefühlslage in der Stadt auslöste, liegt schon wieder 17 Jahre zurück. Von einer Zukunft als luxuriöses Hotel ist das Neue Schloss aktuell so weit entfernt wie Zweitligist Karlsruher SC vom Gewinn der Deutschen Fußballmeisterschaft. In den vergangenen Jahren war auf breiter Basis Ernüchterung aufgekommen, die Genehmigung für den Umbau sogar erloschen.

Viele aufmerksame kommunalpolitische Beobachter fragen sich unterdessen, ob tatsächlich noch eine realistische Chance für die Verwirklichung einer Nobelherberge im Neuen Schloss besteht. Bau-Bürgermeister Alexander Uhlig (CDU) hat die einst ehrgeizigen Pläne der Investorin Fawzia Al Hassawi noch nicht abgehakt. „Es tut sich was“, erklärt er im BNN-Gespräch. „Wir führen sehr konstruktive Gespräche.“