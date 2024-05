Hund beißt Baden-Badenerin: Peta fordert sofortigen Hundeführerschein

In Baden-Baden wird eine Frau von einem Hund gebissen – und die Tierschutzorganisation Peta reagiert umgehend. Das Thema Hundeführerschein ploppt wieder auf.

Nach einem Vorfall in Ebersteinburg meldet sich die Tierschutzorganisation Peta zu Wort. In dem Baden-Badener Ortsteil wurde eine Frau am Montag, 29. April, von einem Hund gebissen.

Gegen 14.30 Uhr begegnete die Fußgängerin einem Vierbeiner und seinem Herrchen. Laut Polizei bat die Frau den Hundehalter darum, sein Tier an die kurze Leine zu nehmen.

Hund ohne Leine beißt in Ebersteinburg eine Passantin

Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Folge zu einer Diskussion, in welcher die Passantin von dem Hund gebissen wurde. Den Mann erwartet eine entsprechende Anzeige.

Monic Moll von Peta sagt nun: „Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine.“ Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt werde, könne zu einer Gefahr werden. Peta fordert die sofortige Umsetzung des geplanten Hundeführerscheins in Baden-Württemberg.

In Niedersachsen ist der Hundeführerschein seit 2013 Pflicht

Dieser soll laut der Tierschutzorganisation dazu verpflichten, bereits vor Aufnahme eines Vierbeiners einen Kurs sowie ein Praxisseminar zu absolvieren. In Niedersachsen ist solch ein Führerschein bereits seit Juli 2013 verpflichtend.