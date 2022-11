Hundehalter gesucht: Vierbeiner beißt in Baden-Baden eine Malteserhündin zu Tode

Ein bislang herrenloser Hund hat am Dienstagnachmittag in Baden-Baden eine Malteserhündin getötet. Der Halter der Hündin versuchte einzugreifen, allerdings riss dabei das Brustgeschirr und der Senior stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach dem Halter des verantwortlichen Vierbeiners.

Eine kleine Malteserhündin ist am Dienstag in Baden-Baden Oos von einem Hund zu Tode gebissen worden. Die Beamten suchen jetzt nach dem Halter des verantwortlichen Hundes, informierte die Polizei in einer Mitteilung.

Ein Mann war mit der Hündin auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Cite unterwegs. Als er dann gegen 17 Uhr die Schwarzwaldstraße überqueren wollte, kam ein herrenloser, großer und kräftiger Hund auf ihn zu gerannt. Er biss dem angeleinten Malteser in das Genick.

Der Hundehalter versuchte noch verzweifelt an der Leine zu ziehen. Allerdings zerriss das Brustgeschirr und der Senior stürzte dabei nach hinten und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

Hund wurde ins Tierheim gebracht

Der aggressive Hund lief derweil mit der Malteserhündin von der Straße und verletzte sie tödlich. Der Vierbeiner war etwa 60 Zentimeter groß, zwischen 50 und 60 Kilo schwer, braun-schwarz gestromt und laut Angaben der Polizei ein Cane Corso-Mischling. Er habe auch versucht, einen Dackel anzugreifen.

Die Polizei konnte den Hund beruhigen, anleinen und ihn später in ein Tierheim bringen. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel in Rheinmünster sind nun auf der Suche nach dem Halter. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.