Hundeleine gegen Ringergriff

Hundehalter in Baden-Baden geraten in körperliche Auseinandersetzung

Zwei Hundebesitzer sind am Donnerstagabend in Baden-Baden nach einem Streit in eine gewaltsame Auseinandersetzung geraten. Das Polizeirevier Baden-Baden ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.