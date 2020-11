Arbeit trotz weniger Gäste

Im Lockdown schmeißen in Baden-Badener Hotels Azubis den Laden

Wenig Gäste wegen dem Teil-Lockdown bedeutet für die Azubis in Hotels auf keinen Fall durchatmen. In Baden-Baden übernehmen sie die Verantwortung, wenn alle anderen in Kurzarbeit sind. Daran gibt es auch Kritik.