Immer weniger Aktive leisten immer mehr in Baden-Badener Vereinen

Vereine und Gruppen haben Probleme, Mitglieder zu finden, die auch bereit sind, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen. Doch immer noch finden sich in jedem Verein Menschen, die bereits sind, sich einzubringen. Diese „guten Seelen“ halten oftmals den Betrieb am Laufen und die Gemeinschaft zusammen.

Die Arbeit verteilt sich auf immer weniger Schultern. So fasst Daniel Schnurr, Ehrenamtsbeauftragter der Stadt Baden-Baden, die aktuelle Situation rund ums Ehrenamt zusammen. Das ist nicht nur in der Kurstadt so. Zwar sind immer noch viele Menschen Mitglied in einem Verein, aber immer weniger übernehmen Aufgaben. Das verändert auch die Vereine.

Allein in Baden-Baden gibt es nach Angaben von Schnurr mehr als 600 Vereine. Sie seien systemrelevant: „Der Stadt ist bewusst, dass es ohne die Ehrenamtler nicht ginge.“ Tatsächlich übernehmen Vereine und ehrenamtliche Gruppen viele wichtige gesellschaftliche Funktionen.

Sie kümmern sich um die sportliche Betätigung von Klein bis Groß, um die musikalische Ausbildung, um ein kulturelles Angebot, um Senioren, Behinderte, Kinderbetreuung, um jeden, der irgendwie Hilfe oder Unterstützung braucht, um Gebäude, Gemeinschaftsanlagen und Naturflächen – die Reihe ließe sich endlos fortsetzen. Schnurr sagt: „Ohne Ehrenamtliche würde das ganze System zusammenbrechen.“

Vereine haben immer weniger Aktive, die anpacken

Allerdings leisten immer weniger Aktive immer mehr, stellt Schnurr fest. Viele Vereine und Gruppen kommen nur noch über die Runden, weil sie einen kleinen Kreis Aktiver haben, die anpacken und immer zur Stelle sind, wenn etwas zu tun ist. Nicht selten ist das auch nur ein Mitglied, das Zentrum des Vereinslebens, die „gute Seele“.

„Diejenigen, die wir haben, sind super“, erklärt Schnurr. „Die machen es mit Herzblut.“ Aber solche Ehrenamtler zu finden, werde immer schwieriger. Svetlana Bojcetic, Projekt- und Ehrenamtskoordinierung Integration bei der Stadt, sucht beispielsweise aktuell händeringend Unterstützung in der Flüchtlingsarbeit.

„Die Menschen sind mobiler“, stellt sie fest. „Die Heimatnähe fehlt.“ Und somit häufig der Antrieb oder die Gelegenheit, sich vor Ort zu engagieren und langfristig Verantwortung zu übernehmen. Doch wer leitet dann jedes Jahr verlässlich den Rücken-Fit-Kurs, kümmert sich um die Sportanlage, behält die Entwicklung und Förderung der Vereinsjugend im Auge oder hat den Überblick über die Finanzen des Vereins?

„Gute Seele“ des Vereins gesucht Baden-Baden (hös) – Jeder Verein hat sie: die gute Seele. Das Vereinsmitglied, das immer mit anpackt, Aufgaben übernimmt, sich nicht wegduckt, wenn gefragt wird: „Wer kann das machen?“ Gerade diese Menschen halten häufig den Betrieb innerhalb ihrer Vereine aufrecht und die Gemeinschaft der Vereinskameraden zusammen. Dass sie dabei auch einen wichtigen Beitrag für das soziale Miteinander leisten, ist unbestritten.

Unsere Redaktion sucht nun diese „gute Seele“ in Ihrem Verein. In loser Reihenfolge werden diese Personen dann in einer Serie vorgestellt und geschildert, was sie in ihrem Verein tun, was sie antreibt, erleben und was sie selbst aus ihrem Engagement ziehen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und nennen Sie uns Ihre gute Seele unter der E-Mail-Adresse redbad@badisches-tagblatt.de.

Der Mangel an Verantwortlichen verändert die Vereine, wenn sie überhaupt überleben. Schnurr beobachtet, dass diese immer mehr zu Dienstleistern werden. Er sieht eine Tendenz zu kurzfristigeren Angeboten, die für Kursleiter wie Teilnehmer unverbindlicher sind. Ein Beispiel: der Zumba-Kurs über zwölf Termine hinweg. Manchmal entstünden daraus dann dauerhafte Gruppen. Schnurr freut sich über diese Perspektive. Bojcetic fügt an: „Es ist wichtig, dass es überhaupt weitergeht.“

Ehrenamtliche als Vorbilder

Beide sind davon überzeugt, dass es weiterhin Vereine und Ehrenamtliche geben wird. „Da bekommt man ja auch viel zurück“, sagt Bojcetic. „Man entwickelt sich weiter, hat Freude am Tun.“ Beide sprechen von sozialer Wertschätzung und einer sinnhaften Aufgabe.

Häufig seien Ehrenamtliche Vorbilder, vermittelten Werte und Kenntnisse, prägten Biographien. Und wer einmal gesehen hat, wie die Bambini-Gruppe freudig kreischend auf ihren Trainer zustürmt, weiß, was die beiden meinen.

In der Regel ist diese Wertschätzung allerdings auch die einzige Entlohnung. Selten gebe es kleine Aufwandsentschädigungen. „Was? Du schaffst umsonst?“, müssten sich viele Ehrenamtler fragen lassen, erzählt Schnurr – häufig vor dem Hintergrund: Was nichts kostet, ist nichts wert. Er finde das völlig falsch. Das Ehrenamt biete so viele Möglichkeiten, Sinnvolles zu tun, selbstbestimmt zu gestalten, flexibel zu arbeiten. Das gehe heutzutage kaum woanders.

Daher ist das Ehrenamt für Bojcetic wie Schnurr keinesfalls ein Auslaufmodell. Auch weil sie immer wieder in ihrer täglichen Arbeit sehen, dass es viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich einbringen. Schnurr: „Die geben alle ihr Bestes“ – ihr Können, ihre Kraft und ihre Zeit.