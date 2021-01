Rund 500 Menschen haben am vergangenen Freitag und Samstag im Impfzentrum des Kurhauses Baden-Baden ihre erste Dosis erhalten. Auch Bewohner und Beschäftigte mehrerer Senioren- und Pflegeheimen sind bereits zum ersten Mal geimpft. Am zurückliegenden Wochenende war das Theresienheim in Lichtental an der Reihe.

„Wir bekommen von den Häusern ein positives Feedback“, informiert Oberbürgermeisterin Margret Mergen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Impfungen in den vergangenen Tagen hat ein mobiles Team des hiesigen Zentrums übernommen.

Bei früheren Aktionen in den Heimen waren Teams des Zentralen Impfzentrums in Karlsruhe im Einsatz.