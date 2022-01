Vom Lkw zum Aufziehen

Wie sich die Impfsituation in Baden-Baden verändert hat – und wie groß die Nachfrage noch ist

Knapp zwölf Monate ist es her, dass unter den Kronleuchtern des Kurhauses die erste Spritze gegen das Coronavirus gesetzt wurde. Mittlerweile werden Moderna und Co. dort nicht mehr gelagert, gekühlt und auch nicht verimpft. Was hat sich verändert?