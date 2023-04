In Baden-Baden gibt’s ab sofort kostenloses Trinkwasser an sechs Brunnen

An sechs Brunnen können Touristen und Baden-Badener künftig ihren Durst stillen. Bürgermeister Alexander Uhlig schraubte am Mittwoch symbolisch ein Verbotsschild ab.

Sechs Brunnen in der Innenstadt von Baden-Baden sind ab sofort als Trinkbrunnen freigegeben.

Das sind der Marktplatzbrunnen, der St. Georg-Brunnen am Römerplatz, der Brunnen am Jesuitenplatz, der Blumebrunnen, der Buberlbrunnen am Augustaplatz und der Brunnen im Innenhof des Rathauses. Dort fließt ohnehin frisches Trinkwasser aus den Wasserspendern. Dieses wurde nun extra untersucht und für die kommende Sommersaison zum Trinken freigegeben.

Baden-Baden reagiert auf heiße Sommer der vergangenen Jahre

Der zuständige Baubürgermeister Alexander Uhlig (parteilos) schraubte symbolisch am Blumebrunnen ein Schild mit der Aufschrift „Kein Trinkwasser“ ab und erklärte, dass die Stadt mit diesem Schritt auf die heißen Sommer der vergangenen Jahre reagiere.

Die Freigabe der sechs Wasserspeier sei nur „ein erster Schritt“. Nach seinen Worten sollen in den kommenden Jahren weitere Brunnen im Stadtgebiet folgen.