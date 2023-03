Als aller Erstes: sehr sympathische Menschen. Das erste Mal haben mir meine Freunde vom Norden – ich wohne ja in Hamburg – gesagt: „Oh, la, la! Was machst du in Baden-Baden? Die Leute sind komisch. Die sind alle alt. Die sind traurig.“ Was Falscheres habe ich noch nie erlebt! Das war wirklich ein Riesen-Bluff. Hier sind sehr warmherzige Leute. Die Freunde hatten mir auch gesagt: „Das wirst du einmal machen und nie wieder!“ Ich glaube, dass ist jetzt das zehnte Mal, dass ich nach Baden-Baden fahre. Und das mache ich immer sehr, sehr gerne.

Das Zweite ist dieser komische Name. Was ich nie verstanden habe: Warum müsst ihr das unbedingt zweimal sagen? Und warum ist der Bindestrich so wichtig? Ich hatte einmal eine Mail geschrieben mit Baden-Baden ohne Bindestrich. Da wurde ich richtig angepöbelt, dass ich Deutsch lernen müsste. Also warum Bindestrich? Das würde ich mal gerne wissen.

Und das Dritte ist natürlich die Nähe zu Frankreich. In Baden-Baden weiß man, was man für Käse kaufen beziehungsweise anbieten soll. Man weiß, was Genuss am Tisch ist. Das finde ich sehr spürbar. Gerade im Vergleich zu Hamburg, wo man Labskaus isst.