Bunte Luftballons

In Baden-Badens Innenstadt gibt es jetzt auch Partyartikel zu kaufen

Nach fünf Jahren ist Nicole Rauchenberger mit ihrem Ladengeschäft in Baden-Badens Innenstadt gezogen. Was sie zu diesem Schritt bewegte - und wer nun auf die freigewordene Verkaufsfläche in der Shopping-Cité zieht.