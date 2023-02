Neuer Laden in der Sophienstraße

In der „Grinsekatze“ in Baden-Baden werden Kunden zu Adeligen und Superhelden

Einmal in eine völlig andere Rolle schlüpfen. In der „Grinsekatze“ in Baden-Baden geht das. Galina Chernik kombiniert in ihrem Geschäft den Verleih von Kostümen und Accessoires mit Foto-Shootings.