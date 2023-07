Es handelt sich um den größten Prozess von Umstrukturierungsmaßnahmen in der Geschichte der Erzdiözese Freiburg, die Kirchenentwicklung 2030. Die Pfarreien werden in größeren Seelsorgeeinheiten zusammengeführt und neu aufgestellt.

Die Seelsorgeeinheiten aus dem Rebland, Bühl, Bühlertal, Ottersweier, Sinzheim-Hügelsheim, Rheinmünster, Baden-Oos und Baden-Baden werden zum 1. Januar 2026 in der Großpfarrei St. Bernhard Baden-Baden aufgehen.

Neben der Neuorganisation der Verwaltung und der Seelsorge, stehen auch die kirchlichen Gebäude wie Pfarrhäuser, Gemeindehäuser und Kirchen auf dem Prüfstand.

Über den aktuellen Stand hierüber spricht im Interview Johannes Laub, Verwaltungsleiter der Kirchengemeinde Baden-Baden und Mitglied in der Arbeitsgruppe Verwaltung im Dekanat Baden-Baden.

Herr Laub, bei der Vollversammlung Ende Mai in Sinzheim wurde immer wieder betont, wie weit das Dekanat Baden-Baden beim Prozess der Kirchenentwicklung 2030 vorangeschritten ist. Was ist an der Kirchengemeinde Baden-Baden besonders?

Wenn Sie betonen, dass bestimmte Entscheidungen vor Ort getroffen werden, dann betrifft das Gebäude wie Pfarrhäuser und Kirchen in besonderem Maße, weil die bisweilen ortsbildprägend sind. Was wird mit diesen passieren?

Nein, weil wir dadurch erheblich professioneller werden und Entscheidungen schneller treffen können. Wir haben jetzt die Situation, dass jede kleine Kirchengemeinde letztlich alles machen muss. Sie haben heute bei den Pfarrsekretärinnen zwischen 80 und 90 Prozent klassische Verwaltungsaufgaben. Diese reichen von der Kassenführung, über Sachbearbeitung, Personalvorgänge, hin zu Aufgaben in der Gebäudebewirtschaftung, Mietverträge und Öffentlichkeitsarbeit. Eine Person nimmt alles wahr. Das ist keineswegs das, was man heute unter professionellen Strukturen versteht. Der leitende Pfarrer beziehungsweise hier der Verwaltungsleiter ist momentan der Dienstvorgesetzte aller Mitarbeiter, darunter gibt es keine Strukturen mehr.

Das ist der zweite Punkt zum Thema. Wir haben die Vorgabe von der Erzdiözese, dass wir den Gebäudebestand optimieren müssen, und zwar dahingehend, dass wir die funktionalen Gebäude, die baulich in sehr gutem Zustand sind, auf die angestrebte Klimaneutralität anpassen müssen. Gleichzeitig sind wir angehalten, für Gebäude, die zurzeit eine schlechte Nutzung haben, andere Nachnutzungsmöglichkeiten zu finden. Wir haben unterschiedliche Gebäude, angefangen von den Pfarrkirchen, Kapellen, Pfarrhäusern bis hin zu Kindergärten und Gemeindehäusern. In der neuen Kirchengemeinde werden wir zirka 180 Gebäude haben in unterschiedlicher Qualität, in unterschiedlicher Art. Es ist vollkommen klar, dass sich der Gebäudebestand reduzieren muss, einerseits. Andererseits müssen wir wenig ausgelasteten Gebäuden eine andere Nutzungsform geben.