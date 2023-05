In der Spitalkirche Baden-Baden gibt es Lebensmittel zum Nulltarif

Lebensmittel-Retten liegt im Trend: Auch in Baden-Baden gibt es ab sofort einen Standort zum Teilen der Schätze. Egal ob arm oder reich, jeder darf sich etwas daraus nehmen oder spenden.

Lebensmittel-Retten liegt im Trend: Auch in der Baden-Badener Innenstadt gibt es nun einen Standort zum Teilen der Schätze: Anfang Mai hat in der kleinen alt-katholischen Spitalkirche der erste Fairteiler eröffnet. Egal ob arm oder reich, jeder darf sich etwas daraus nehmen oder etwas hineinlegen.

Wenn man den Vorraum des Gotteshauses neben der Caracalla-Therme betritt, wähnt man sich fast in einem kleinen Hofladen: Im Regal in der Nische liegen Radieschen, Paprika, mehrere Schalen Champignons, Brokkoli, Kartoffeln, Brötchen sowie Orangen, reife Pfirsiche und jede Menge Äpfel. Normalerweise wäre das Essen im Müll gelandet. Doch dank einiger ehrenamtlicher Foodsaver konnte das Essen gerettet werden. Jetzt darf es im Fairteiler kostenlos mitgenommen werden.

Gemüse und Obst ist nicht weniger wert

Beim Foodsharing (Essen teilen) werden noch genießbare Lebensmittel, die von Betrieben bereits aussortiert wurden, von den sogenannten Foodsavern abgeholt. Denn auch wenn die Paprika nicht mehr ganz knackfrisch und der Brokkoli leicht verblasst ist, sind sie nicht weniger wert als das Gemüse in den Supermarktregalen.

Das oberste Gebot beim Foodsharing lautet: „Tafel first“, betont Bärbel Neumann von der Organisation Foodsharing – verantwortlich für den Bereich Baden-Baden/Rastatt. Der Fairteiler sei lediglich eine Ergänzung zur Tafel.

Denn diese könne die zur Abholung bereitgestellten Lebensmittel nicht immer mitnehmen. Einerseits, weil die Zeitfenster aus organisatorischen Gründen nicht passten. Andererseits aber auch wegen abgelaufener Mindesthaltbarkeitsdaten oder aufgerissener Verpackungen. „Das dürfen die Tafeln nicht mehr verkaufen“, begründet Neumann. Ganz im Gegensatz zu den Fairteilern, wo diese Produkte angeboten und gerettet werden können.

Wenn die Foodsaver die Lebensmittel bei Supermärkten, Bäckereien oder Tankstellen abgeholt haben, teilen sie das über die Internetplattform der Organisation Foodsharing mit. So wissen Interessierte, was im Fairteiler Neues zum Mitnehmen bereit liegt. Anders als bei den Tafeln müssen die Nutzer kein geringes Einkommen haben. Das Angebot steht allen offen. In diesem Fall auch allen Konfessionen, wie der Öffentlichkeitsbeauftragte Tom Dorner von der alt-katholischen Kirche betont.

Was gilt es beim Fairteiler zu beachten? Diese Lebensmittel dürfen in den Fairteiler: Privatpersonen dürfen ebenfalls Lebensmittel in den Verteiler legen. Erlaubt sind Dinge, die man selbst noch essen würde: Obst, Gemüse, Konserven, Trockenware. Auch Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) sind ausdrücklich erlaubt. Diese Lebensmittel sind nicht erlaubt: Kühlware, Lebensmittel mit Verbrauchsdatum (VD), selbstgesammelte Pilze, Alkohol, alkoholhaltige Lebensmittel wie Pralinen, Energydrinks, Lebensmittel mit Schimmel oder faulen Stellen, zubereitete Speisen, Lebensmittel mit MHD, deren (innerste) Packung geöffnet ist, Lebensmittel, die in nicht lebensmittelechten oder verschmutzten Verpackungen übergeben oder darin gelagert wurden. Öffnungszeiten: Der Zugang zum Fairteiler ist während der flexiblen Öffnungszeiten der Spitalkirche möglich – etwa zwischen 10 und 17 Uhr. Während Veranstaltungen oder Gottesdiensten sollte er nicht aufgesucht werden. Wer informiert werden will, wann der Fairteiler neu befüllt wurde, kann sich auf der Internetseite der Organisation Foodsharing registrieren und dort dem Fairteiler Spitalkirche folgen.

Anfang des Frühjahrs hatten die Foodsaver in Baden-Baden Alarm geschlagen. Obwohl bereits Flüchtlingsunterkünfte, Wohnungslosenheim und Privatpersonen kistenweise mit ausrangiertem Essen beliefert wurden, war kein Ende in Sicht. „Wir wurden nicht mehr Herr der geretteten Lebensmittel“, erinnert sich Neumann.

Deshalb habe man dringend nach Partnern gesucht, die täglich geöffnet haben. In einer Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen fand sich der passende Deckel zum Topf: Die kleine Spitalkirche ist stark frequentiert. Die Hemmschwelle ist gering.

Der leitende Pfarrer Daniel Saam ist sehr stolz auf das „coole Projekt“. Innerhalb eines Monats etwa habe man alles organisiert. Jetzt könne man dem Konsum- und Wegwerfdenken entgegenwirken. „Lebensmittel sind sehr wertvoll. In ihnen steckt viel Arbeit“, sagt Dorner.

Bald sollen noch mehr Lebensmittel gerettet werden

Vor zwei Wochen wurde der Fairteiler erstmals befüllt. Vorerst nur mit kleineren Posten. Damit nicht zu viel weggeworfen werden muss. „Sobald es sich herumgesprochen hat, können wir umso mehr Lebensmittel retten“, freut sich Neumann.

Auch wenn es für die meisten noch ungewohnt ist, ausrangierte Lebensmittel mitzunehmen: Scham sei hier völlig fehl am Platz, sagt Pfarrer Saam. „Unangenehm ist es mir, wenn ich weiß, dass die Dinge im Müll landen.“