„Club Inclusive“

Theater völlig neu gedacht: Inklusion findet in Baden-Baden jetzt auf der Bühne statt

Inklusion auf der Bühne: Schon ein Jahr wird an der Idee des „Club Inclusive“ in Baden-Baden gefeilt. Unter professioneller Anleitung soll noch 2022 ein Stück entstehen und aufgeführt werden. Was ist konkret geplant?