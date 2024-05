Inklusives Theater-Projekt legt in Baden-Baden viel Wert auf Humor

Zum zweiten Mal tritt am Wochenende der Club Inclusive mit einem selbst entwickelten Stück im Theater an die Öffentlichkeit. Schon vor einem Jahr hatte die inklusive Theatergruppe auf sich aufmerksam gemacht.

Club Inclusive in Baden-Baden

„Einsamkeit ist ein großes Thema“, sagt Richard Pfund. Er ist einer der Akteure eines inklusiven Theaterprojekts, das sich nach dem Erfolg im vergangenen Jahr nun zum zweiten Mal der Öffentlichkeit vorstellt. In einem Gespräch im Theater stellten Birga Ipsen, die Leiterin des Jungen Theaters, und Regisseurin Johanna Fehrenbach zusammen mit der Behinderten-Beauftragten der Stadt, Andrea Stahl, und dem Mitwirkenden Richard Pfund ihr neues Projekt vor. „Kunterbunte Regenbilder“ heißt das Stück.

Es wird von den Mitgliedern der Theatergruppe „Club Inclusive“ nicht nur gespielt. Die Gruppe, in der Menschen mit und ohne Behinderung zusammenwirken, hat das Stück auch selbst entwickelt und geschrieben. Premiere im Theater ist am Samstag, 4. Mai, ab 15 Uhr, eine weitere Aufführung findet dann am Sonntag, ebenfalls ab 15 Uhr statt.

Einsamkeit ist ein Thema im Theater-Projekt

Einsamkeit ist derzeit ein Thema für alle Menschen, meint Pfund und verweist dazu auf die sozialen Medien. Er hat besonders viele Texte zu dem Stück beigetragen. Viele Menschen hätten deutlich mehr Kontakte zu diesen elektronischen Medien als zu realen Menschen. Das führe immer mehr zur Vereinsamung. Für Behinderte aber ist Einsamkeit in besonderer Weise ein Thema. Das bestätigt auch die Behinderten-Beauftragte Stahl. Bei ihr gehen derzeit immer mehr Anfragen ein, in denen Behinderte Kontakte suchen und andere Menschen kennenlernen möchten.

Für Birga Ipsen und Regisseurin Johanna Fehrenbach ist es nicht nur wichtig, dass das Stück von Behinderten und Nichtbehinderten gemeinsam erarbeitet und gespielt wird, es ist auch wichtig, dass in der Gruppe Menschen aus allen Altersgruppen und aus unterschiedlichen Lebenssituationen vertreten sind. Das ist bei den Darstellern Johanna Bischoff, Beate Frey, Gerhild Hellwig, Wolfgang Matz, Gesine und Richard Pfund, Vanessa Zoe Tongoulidis und Paul Weidenbach der Fall.

Sie alle hatten bereits im vergangenen Jahr an der Aufführung eines inklusiven Theaterprojekts mitgewirkt. In diesem Jahr neu hinzugekommen ist Heidelinde Schusser. Für Kostüme und ein Bühnenbild, das mit wenigen markanten Details die unterschiedlichen Situationen erscheinen lässt, ist Sebastian Ganz verantwortlich.

Den Grund dafür, dass Behinderte noch mehr als andere Menschen der Gefahr der Vereinsamung ausgesetzt sind, sehen Richard Pfund und Birga Ipsen in der Unsicherheit vieler Nichtbehinderter gegenüber Menschen mit Behinderung. Wie sollen sie mit Behinderten umgehen, ohne ihnen zu nahe zu treten? Die Folge ist nur zu oft, dass man dem Problem aus dem Weg geht, indem man den Kontakt vermeidet – und damit den Menschen einfach ignoriert.

Deshalb geht es in dem Theaterstück „Kunterbunte Regenbilder“ auch „um die Vorurteile, die im Raumstehen und die anzusprechen sich niemand traut“. Richard Pfund weiß, wovon er spricht, denn er selbst ist nicht nur auf einen Rollstuhl angewiesen, er hat auch ein Sprech-Problem, es fällt ihm trotz seiner intellektuellen und sprachlichen Kompetenz schwer, sich verständlich zu machen. Deshalb, so Birga Ipsen, ist der Umgang Nichtbehinderter mit Behinderten oft „ein Balance-Akt zwischen Beachten, Helfen und Ignorieren“.

Auf Erfahrungen mit diesem Balance-Akt gründet sich denn auch das Stück, das übrigens ganz und gar nicht bierernst daherkommen möchte, sondern auf Humor setzt. Die Mitglieder des „Club Inclusive“ haben zunächst einmal einfach Alltagsgeschichten zusammengetragen, die sie selbst erlebt haben. Diese Geschichten haben nun Birga Ipsen, die für die Dramaturgie des Stücks verantwortlich ist, und Regisseurin Johanna Fehrenbach als „kunterbunte Regenbilder“ in Szene gesetzt und miteinander verbunden.

Eine dieser Geschichten zeigt, wie der eigentlich gut gemeinte Wunsch, Menschen mit Handicap behilflich zu sein, auf verletzende Weise missraten kann. Einer der Akteure war mit seinem Rollstuhl in einem Park unterwegs, als ein wildfremder Mensch auf ihn zukam und ihm Geld zusteckte. Gut gemeint, aber eben auch verletzend. Diese Szene wird im Stück als einer der vielen bunten Regentropfen aufgegriffen und dargestellt, aber nicht als Kritik oder gar als Anklage, sondern mit Humor und Augenzwinkern.

Für Regisseurin Fehrenbach ist nämlich vor allem eines wichtig: „Wir haben die Hoffnung, dass aus diesem Einsam-Sein ein Zusammen wird“. Und das geht am besten mit Humor.