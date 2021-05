Vorschlag der CDU-Fraktion

Trister Anblick: Schwarzwald-Uhren sollen leere Schaufenster in Baden-Baden schmücken

Leerstehende Schaufenster sind in einer Touristenstadt wie Baden-Baden ein trister Anblick. Die CDU-Fraktion will das ändern. In den Auslagen sollen Schwarzwald-Uhren ausgestellt werden.