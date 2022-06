Dynamische Theaterwelt

Baden-Badener Intendantin Nicola May: „Immer mehr Theaterangestellte haben eine Familie“

Nicola May ist Intendantin des Theaters in Baden-Baden. Auf ihrem Lebensweg, der in Bonn begann und über Städte wie Wien, Bern und Paris führte, hat sie gelernt, sich durchzusetzen