Interesse an Zukunft der Kirche im Dekanat Dekanat Baden-Baden ist gering

Von der Erzdiözese Freiburg vorgegebene Strukturen sollen von den ehrenamtlich tätigen Katholiken vor Ort mit Leben erfüllt werden sollen. So oder so ähnlich will sich die Kirche im Erzbistum Freiburg in den kommenden Jahren neu aufstellen. Bei einer Informationsveranstaltung des Bildungswerks St. Martin in Sinzheim wurde eines besonders deutlich. Es gibt ein Informationsvakuum und noch viele offene Fragen.

Der Prozess der bisher größten Umorganisierung der Kirche nennt sich Kirchenentwicklung 2030 und lockte aus dem gesamten Dekanat Baden-Baden gerade einmal acht Personen in das Sinzheimer Pfarrzentrum. Im Dekanat selbst sind 36 Pfarreien betroffen, die bis 2026 in einem großen Pfarrbezirk aufgehen sollen.

Zum Einstieg der Informationsveranstaltung ließ Dekanatsreferent Patrick Krieg zwei Videobotschaften von zwei Repräsentanten der Kirche, Generalvikariatsrat Christian Hennecke sowie Generalvikar Christof Neubrand, über die Leinwand flimmern. Diese versuchten den Zuschauern ihre Sichtweise des Umbauprozesses bezüglich theologischer Inhalte sowie der praktischen Belange mitzuteilen.

So steht die praktische Notwendigkeit als Ursache für die Neugliederung der rund 1.000 Pfarreien im Erzbistum Freiburg: Die Anzahl der Gläubigen ist geschrumpft mit der Konsequenz stark zurückgehender Kirchensteuereinnahmen. Aber auch die Zahl der hauptamtlichen Pastoralreferenten und Pfarrer schwindet rasant. Diese Entwicklung wurde von den Verantwortlichen als „Notsituation“ erkannt, die innerhalb von nur zwei Jahren nun Handlungen erfordert.

Wir fühlen uns allein gelassen. Eine Teilnehmerin der Dekanatsversammlung

Abseits von den Botschaften der Kirchenrepräsentanten in den Videobotschaften trieben die Anwesenden ganz andere Fragen um: „Wer geht diesen Weg bei den Ehrenamtlichen mit? Was brauchen die lokalen Pfarreien, um weiterzumachen?“

Neugliederung soll durch Projekt- und Arbeitsgruppen umgesetzt werden

Eine Zuhörerin meinte, dass es in den Videobotschaften kaum Informationen für konkretes Handeln der Leute vor Ort gebe. Es kämen keine Informationen aus Freiburg. Sie kritisierte: „Wir fühlen uns allein gelassen. Ich dachte, wir bekommen mehr Input. Für mich ist das alles chaotisch, wir kriegen als Pfarrgemeinderäte keine Hilfe, keine Unterstützung. Außerdem ist das Jahr 2030 total falsch, wenn schon 2026 umorganisiert sein soll. Bei dem Tempo kann das nur in die Hose gehen.“

Krieg räumte ein, dass es „nach draußen noch nicht viel Kommunikation“ gegeben habe. Das werde sich aber ab kommenden Frühjahr mit einer eigens eingerichteten Pressestelle im Dekanat ändern. Der Dekanatsreferent präsentierte ein Organigramm, wie die Neugliederung durch Projekt- und Arbeitsgruppen im Dekanat Baden-Baden umgesetzt werden soll.

Das Problem: Die mehr als ein Dutzend Arbeitsgruppen sollen mit Ehrenamtlichen bestückt werden. Wie diese jedoch gewonnen werden sollen, bleibt fraglich. „Konkreter geht es leider nicht“, meinte Krieg. Er sehe es aber als eine Chance, sich „von unten“ einzubringen.

Ein weiterer Zuhörer berichtete, dass die Pfarrgemeinde in der Vergangenheit viele Katholiken verloren habe und stellte die Frage: „Wie sollen wir mit den vorhandenen Ressourcen überhaupt neue Leute finden, die sich in den Arbeitsgruppen engagieren? Wie kann man Leute wieder für das Christentum begeistern?“

Hierfür gebe es kein Patentrezept, antwortete Krieg. Auch sei unklar, wie viele Pfarrgemeinderäte in einem späteren zentralen Pfarrrat im Dekanat vertreten seien. Es gebe noch viele Fragen und viel Arbeit. Ein anderer Besucher mahnte zur Gelassenheit. Von all den Dingen, die noch nicht geklärt seien, solle man sich nicht verunsichern lassen.