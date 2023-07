Interessengemeinschaft für die Baden-Badener Innenstadt plant Neuwahl

Seit Wochen macht die Interessengemeinschaft für die Baden-Badener Innenstadt, kurz BBI, Schlagzeilen. Der Knackpunkt: Nach der jüngsten Mitgliederversammlung waren Vorwürfe laut geworden, die Wahl des neuen Vorstands habe nicht den rechtlichen Vorgaben entsprochen. Jetzt zieht der erst im Mai gewählte BBI-Vorstand Konsequenzen.

Voraussichtlich im August werde die BBI eine Neuwahl durchführen, berichtete Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Die Pläne bestätigte auch der BBI-Vorsitzende Sascha Wachaczewsky.

In der Sitzung ging es um Zuschüsse der Stadt für den Verein – und damit um viel Geld: Allein für das laufende Jahr sind 125.000 Euro vorgesehen. Diese sollen dazu dienen, die Innenstadt zu beleben und damit auch den Einzelhandel zu unterstützen.

Vor dem Hintergrund der Querelen im Verein hatte es aber bereits bei der Vorberatung im Hauptausschuss Bedenken gegeben, die Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Stadträte hatten in dem Gremium gefordert, die Vorwürfe aufzuklären. BBI-Mitglieder hatten zuvor unter anderem öffentlich moniert, dass bei der Versammlung des Vereins im Mai knapp 30 neue Mitglieder nicht zur Vorstandswahl zugelassen worden seien.

Ziel der Neuwahl des BBI-Vorstands sei es, „alles auf sichere Füße zu stellen“, erläuterte OB Späth jetzt im Gemeinderat. Das wurde vonseiten der Stadträte begrüßt. „Damit ist allen gedient“, lobte etwa Fabrice Gireaud (Grüne). Auch Ansgar Gernsbeck (CDU) zeigte sich erleichtert, dass der Verein das Problem intern kläre. So könnten alle Gerüchte aus der Welt geschaffen werden, pflichtete Ulrike Mitzel (SPD) bei.

Markus Fricke (FBB) zeigte sich ebenfalls zufrieden: „Ich habe diese Vorgehensweise vorgeschlagen“, betonte er. Und auch von der FDP kam Zustimmung: So werde die Legitimation des Vorstands bestätigt, sagte Rolf Pilarski.

Die Stadträte bewilligten folglich auch den Zuschuss fürs laufende Jahr und akzeptierten das von der BBI vorgelegte Konzept zur Innenstadtbelebung. Die für die kommenden Jahre anstehenden Zuschüsse sollen hingegen erst im Rahmen der Haushaltsberatungen im Herbst Thema sein.

Diese Entscheidung erst einmal zu vertagen, hatte bereits der Hauptausschuss beschlossen. Kurt Hermann (AfD) sprach sich im Gemeinderat schon für höhere Zuschüsse ab 2024 aus.

Das Konzept der BBI für eine Innenstadtbelebung kam bei den Volksvertretern aber gut an. Die Interessengemeinschaft möchte mit professionellen Strukturen und einer eigenen Geschäftsstelle mehr Schwung in die Innenstadt bringen. Auch ein Leerstands-Management, Pop-up-Stores und Exponate in verwaisten Schaufenstern gehören zum Konzept.

Ebenfalls zur Belebung beitragen könnte ein Wochenmarkt auf der Fieser-Brücke. Diese Möglichkeit soll nach dem Willen des Gemeinderats nun von der Verwaltung geprüft werden.