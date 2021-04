Ausblenden von Infos löst Problem am Geroldsauer Wasserfall nicht

Mit dem Verzicht auf Internet-Werbung für ein beliebtes Ausflugsziel in Baden-Baden lässt sich das Problem des Besucherandrangs nicht lösen. Eine Internetseite weniger falle beim riesigen Angebot im Netz nicht ins Gewicht, sagt die Chefin von Kur & Tourismus.

Der Vorschlag hört sich simpel an: Der Stadt verzichtet auf ihrer und auf der Homepage von kommunalen Tochtergesellschaften auf Werbung für beliebte Ausflugsziele im Stadtkreis. Damit, so der Gedanke von SPD-Gemeinderat Werner Schmoll, könne in Corona-Zeiten der Andrang etwa zur Rhododendronblüte beim Geroldsauer Wasserfall reduziert werden.

Kur- und Tourismuschefin Nora Waggershauser hält das für keine geeignete Maßnahme. „Wir verstehen den großen Handlungsbedarf bezüglich des großen Besucherandrangs am Geroldsauer Wasserfall“, reagiert Waggershauser auf einen entsprechenden Bericht in dieser Zeitung zu den Überlegungen des SPD-Mannes.

Dabei bestehen hinsichtlich der Ausgangslage keine Differenzen: Alljährlich zur Rhododendronblüte nehmen viele Gäste auch einen weiten Anfahrtsweg in Kauf, um das Naturschauspiel beim Stadtteil Geroldsau auf dem Wasserfallrundweg zu bewundern.