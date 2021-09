Indem wir mit den gerade beschriebenen Vorzügen unserer Stadt genau definieren, welche Menschen wir erreichen wollen. Weltweit sprechen wir in ausgesuchten Ländern individuelle, kulturinteressierte Gäste aus einkommens- und bildungsstarken Zielgruppen an. Wir werben nicht mit der Gießkanne, sondern gezielt. Daher machen wir oft Vorschläge und zeigen Beispiele auf, wie ein Aufenthalt in Baden-Baden gestaltet werden kann. Dabei nutzen wir alle Möglichkeiten und Kanäle: von den sozialen Medien über klassische Printwerbung in auflagenstarken Magazinen bis hin zu Pressereisen oder Präsentationen auf den wichtigsten Tourismus-Messen.