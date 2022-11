Was will die Bürgerinitiative?

Zentrale Forderung: Die Bürgerinitiative (BI) Klinikum Baden-Baden spricht sich für ein neues Zentralklinikum am Standort Baden-Baden-Balg aus. Ein Neubau, angrenzend an das bestehende Krankenhaus, könnte hochqualifizierten Ansprüchen wie neuen OP-Sälen, neuesten medizinischen Geräten für alle wichtigen Klinik-Abteilungen entsprechen. Denkbar wäre nach Ansicht der Bürgerinitiative auch der künftige Verbleib einer Geburtenklinik sowie weiterer Facharzt-Praxen in Balg.

Die Vorteile aus Sicht der BI? Die Initiatoren sind überzeugt, ein neues Zentralklinikum am Standort Balg würde Mittelbaden künftig eine erstklassige medizinische Versorgung garantieren. Der Name Baden-Baden könnte bestes Fachpersonal an die Klinik locken und die Landesregierung animieren, eventuell eine Welterbe-Stadt höher finanziell zu bezuschussen. Die meisten Einwohner würden von kurzen Anfahrtswegen profitieren, und für die Klinik in Balg gäbe es nach 40 Jahren eine weitere nachhaltige Nutzung. Zudem bliebe das Rastatter Natur- und Klimaschutzgebiet am Münchfeldsee von einer Bebauung verschont.