Deutsch-Französische Geschäfte

Jean-Claude Pastel aus Baden-Baden: Vom Kfz-Mechaniker zum erfolgreichen Unternehmer

Der Franzose Jean-Claude Pastel lebt in Baden-Baden und führt eine Verpackungsfirma in Weyersheim. Begonnen hatte er als Kfz-Mechaniker bei der französischen Armee in Baden-Baden, um die Jahrtausendwende startete er in die Selbständigkeit.