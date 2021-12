70 Jugendliche feiern in Baden-Baden und werfen Flaschen auf Polizeiauto

Eine Gruppe von Jugendlichen in Baden-Baden hat in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Flaschen nach einer Polizeistreife geworfen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdacht auf Landfriedensbruch.

Eine Polizeistreife hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Gruppe von circa 70 Jugendlichen in Baden-Baden lautstark feiern und mutmaßlich alkoholisiert im Bereich der Trinkhalle in der Kaiserallee Baden-Baden festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, nahm eine Person aus der Gruppe um 23.45 Uhr eine Flasche vom Boden und warf diese in Richtung des Streifenwagens, als sie diesen erblickten.

Dem folgten weitere Flaschenwürfe auf das Polizeiauto. Die Jugendlichen flüchteten in kleinen Gruppen in verschiedene Richtungen. Bei der daraufhin eingeleiteten Fahndung wurden Kontrollen durchgeführt und einige Personalien erhoben.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist es durch die Flaschenwürfe zu keinem Sach- oder Personenschaden gekommen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen Verdachts des Landfriedensbruch eingeleitet.