Nach einem Einbruch in eine Bäckerei in Baden-Baden-Oos hat die Polizei Sonntagnacht einen jugendlichen Verdächtigten festgenommen.

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu einer Bäckerei in der Wilhelm-Drapp-Straße in Baden-Baden-Oos verschafft. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter um circa 4 Uhr die Tür auf und durchsuchten die Räume.

Den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gelang es einen jugendlichen Verdächtigten im Umfeld des Tatortes vorläufig festzunehmen. Sie prüfen haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen und prüfen nun den Diebstahlschaden.