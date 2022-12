Keine Lust auf Arzttermin: Vierjähriger entwischt Mutter in Baden-Baden

Ein vierjähriger Junge, der am Mittwoch offenbar keine Lust auf einen Arzttermin in Baden-Baden hatte, nutze die Gelegenheit und machte sich in einem unbeaufsichtigten Moment alleine auf Tour, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Eine aufmerksame Zeugin meldete einen kleinen Jungen, der sich gegen 15.40 Uhr in der Sophienstraße, Höhe Fieser Brücke, bei einem Kinderkarussell des Baden-Badener Weihnachtsmarktes aufhalten würde.

Der Ausreißer konnte wohlbehalten aufgefunden und seinem ihn bereits als vermisst gemeldeten Elternteil übergeben werden.